アーリング・ハーランド

イングランド・リーズ出身でノルウェー国籍のサッカー選手。ブンデスリーガ・ボルシア・ドルトムント所属。ノルウェー代表。ポジションはフォワード。2000年7月21日生。

2026年8月6日

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