アーリング・ハーランド
イングランド・リーズ出身でノルウェー国籍のサッカー選手。ブンデスリーガ・ボルシア・ドルトムント所属。ノルウェー代表。ポジションはフォワード。2000年7月21日生。
2026年8月6日
2026年8月2日
2026年7月26日
2026年7月25日
2026年7月23日
2026年7月22日
2026年7月21日
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Optaが北中米W杯後のブレイク候補に中村敬斗を選出、欧州移籍も浮上
日本代表MF中村敬斗が選出され、4試合スタメンで活躍したと評価される
SOCCER KING
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ESPNがFIFA会長に最低評価F、W杯の「遊び場化」に三行半
ロナウドはD評価、FIFA会長インファンティーノ氏はFと最低評価を受けた
サッカーダイジェストWeb
2026年7月20日
2026年7月18日
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DF視点で疑似体験、ハーランドの7ゴールが「止める術はない」と話題
北中米W杯ブラジル戦の先制点で、背後から突然現れ高い打点でヘッドを叩き込む内容
サッカーダイジェストWeb
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ノルウェー代表・ハーランド人気爆発→韓国製品が「記録的売り上げ」達成
韓国ドゥジ社の「クネッキ」はW杯着用を機に記録的な売り上げを達成したと報道
THE ANSWER
2026年7月16日
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英俳優のトム・ホランド ノルウェー代表FWハーランドにDM送るも無視される
W杯期間中に「一緒に遊ばないか」と誘ったが返信は一切なかったという
よろず~ニュース
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ハーランド 今度は「45億年前の隕石で作られている超レア腕時計」に注目
着用した腕時計は45億年前の隕石使用のブライトリング製で、約960万円とのこと
東スポWEB