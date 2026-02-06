五輪スノーボード男子ビッグエア

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来（ムラサキスポーツ）が8日、高市早苗首相から電話で祝福を受けた。高市首相は、自身のXでも金メダル1号の木村を称えるメッセージを投稿。貢献した日本メーカーの功績にも触れる気遣いを見せた。

衆院選の投開票を迎えた高市首相は木村を電話でお祝い。日本テレビ系の衆院選開票特番で、その様子が放送され「チームジャパン第1号の金メダルおめでとうございます」「日本人に大きな感動と勇気を与えてくれました」などと祝福し、「めちゃくちゃうれしいです」と快挙を喜んだ。木村は「ありがとうございます」と述べた。

自身のXでも「本日、ミラノ・コルティナオリンピックで、『TEAM JAPAN』金メダル獲得第1号となった、スノーボード・男子ビッグエアの木村葵来選手に、お祝いの電話をいたしました」と報告。日本勢同種目初となる金メダル獲得となった木村の偉業を、改めて文字にして称えた。

「この種目男子日本人初の金メダルとなる快挙です。初めてのオリンピック出場で、見事な5回転半のエアトリックと美しい着地で逆転の勝利を挙げ、国民の皆様に感動と勇気を与えてくれました。ケガをされても、今日までたゆまぬ努力を積み重ね、大舞台で見事に実力を発揮されたことに、心から敬意を表したいと思います」

さらに文面には「日本人が、日本メーカーのスノーボードを使用してもぎ取ったこのメダルに、改めて『日本人の底力』を感じ、大変誇らしく思いました」と綴られ、メーカーの功績も称賛。木村が使用していたボードはスポーツ用品の製造・販売を行う「ヨネックス」のもの。ボードの裏側にも名称がデザインされていた。メーカー側の功績にも視線を向けていた。



（THE ANSWER編集部）