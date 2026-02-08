フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。98.00点のイリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。“4回転の神”と呼ばれる世界王者を上回り、海外メディアからも称賛が送られた。日本は、順位点で首位・米国とわずか1点差の2位で、フリーで逆転金メダルを狙う。

男子のエース対決。鍵山が、米国との差を縮める大仕事を果たした。冒頭、鮮やかにトーループの4-3回転を決めると、4回転サルコー、トリプルアクセルも成功。表情豊かに滑り切ると、何度もガッツポーズを見せた。演技後、中継局のインタビューで「本当に最高という言葉しか出てこない」と胸を張った。

直後の演技でマリニンは98.00点。3回転アクセルが乱れるなど、鍵山の得点には届かなかった。自己ベストに迫るハイスコアでマリニン超えを果たした鍵山に、海外メディアからも称賛が届いた。

米国の名物記者ジャッキー・ウォン氏はXで「これぞスケートの美しさ。これから出てくるマリニンにプレッシャーをかけた」と演技直後に投稿した。

ルーマニアのフロレンティナ・トーン記者が展開するスケート専門メディア「インサイド・スケーティング」の公式Xでも「イタリアの氷はユウマ・カギヤマの親友だ。それか、ユウマはイタリアをホームだと感じている。そうじゃないなんてあるだろうか？ 彼はカロリーナ（コストナー）という最高なアーティストと一緒に練習している。でもユウマ、ユウマはただただファンタスティックで、まさにフィギュアスケートそのものだ」と絶賛された。

団体戦には10か国が出場。種目ごとに1位10点、2位9点…の順位点が与えられ、男女とペアのショートプログラム（SP）、リズムダンス（RD）による上位5チームがフリーに進出。順位点合計でメダルを争う。

順位点は米国が34点で首位、日本が33点で2位。この後にアイスダンス・フリーを行い、8日（日本時間9日）のペアと男女フリーで決着する。



（THE ANSWER編集部）