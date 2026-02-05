計15試合の映像制作

1月29日、日本テレビは3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）について、Netflixが独占ライブ配信する映像の中継制作を受託し、地上波で関連特番を放送すると発表した。1次ラウンドの10試合と準々決勝以降の5試合、合計15試合の映像制作を担当する。また、「プロモーションパートナー」としてNetflixと連携し、開幕特番など9枠の特別番組も地上波で放送する予定だという。【ラリー遠田／お笑い評論家】

しかし、既報の通り、WBCの試合そのものはNetflixが独占配信することになっており、地上波では一切放送されない。日本テレビは70年にわたる野球中継の伝統と技術力を誇る局だが、今回のWBCでは放映権そのものを獲得できず、あくまで映像制作と宣伝の役割に収まっている。

「パートナー」と銘打っているものの、実質的には「下請け」ではないかと言われている。この出来事は、日本の地上波テレビと世界的なネット配信メディアの力関係が劇的に変わってしまったことを示している。

2023年のWBCではTBS系とテレビ朝日系で試合中継が行われた。日本が14年ぶりに優勝し、大谷翔平選手がMVPを獲得したこの年の大会では、地上波テレビの存在感は大きかった。だが今回、その歴史的な祭典がNetflixに独占されてしまった。

もちろん、日本テレビの判断は経営戦略としてはきわめて合理的なものだ。スポーツ中継の放映権料は年々高騰しており、WBCのような国際大会はもはや国内のテレビ局単独では手に負えない水準に達している。

そこでいったん放映権獲得というリスクの高い勝負からは距離を取り、制作受託という形で確実に収益を確保するのは、むしろ堅実な考えであると言える。長年スポーツ中継で培ってきた人材や技術を生かせる上に、国際配信向けの制作経験を積めるという点でも、日本テレビには十分なメリットがある。

しかし、WBCという国民的イベントにおいて、視聴者と直接つながる放映権を握っているのはNetflixであり、日本テレビはその外側で映像を作り、盛り上げ役を担う立場に回った。この関係性について視聴者が残念に感じるのは無理もない。

プロ野球とテレビが蜜月関係

日本テレビは、日本で最初にプロ野球のナイター中継を行った民放である。プロ野球とテレビが蜜月関係にあり、両者がすさまじい人気を誇っていた黄金時代を象徴する存在だった。かつてはゴールデンタイムに野球中継が当たり前のように放送されていて、テレビをつければスター選手の活躍がリアルタイムで共有されていた。その構造の中心にいたのが日本テレビだったのだ。そのような過去を知っている世代の人は、今回のWBC制作受託に対して、単に「時代が変わった」だけにはとどまらない喪失感を覚えているのではないか。

このような形の制作受託が常態化すれば、テレビ局は次第に「自社でコンテンツを所有し、編成し、放送する存在」から、「外部プラットフォームの要請に応じて映像を作る存在」へと変質していく。制作の技術はあっても、企画やIPの源流を握れない状態が続けば、コンテンツメーカーとしての競争力は落ちていく。その場その場で合理的な判断を積み重ねた結果、引き返せない地点までたどり着いてしまう可能性もある。

日テレのWBC制作受託によって、ただちに「地上波テレビはもう終わりだ」などと言えるわけではない。ただ、日本のテレビ局が「電波を持っているから安心」という時代が終わったことを示す象徴的な出来事であるのは間違いない。

コンテンツが飽和してメディアが乱立するこの時代に、テレビ局はどのように生き残っていけばいいのか。ここが時代の大きな分かれ目となるかもしれない。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

