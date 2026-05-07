空手女子で２１年東京五輪銀メダリストの清水希容さん（３２）が４日、爽やかな最新ショットを公開し、反響を呼んだ。日本テレビ「バンキシャ！！」に出演した際のブルーグレーの柔らかなエレガントコーデ姿とともに「新年度になり、セットも雰囲気も変わって、私も新たな気持ちで出演させていただきました」とつづった。コメント欄などでは「道着も良いけど洋服も最高です」、「スッゲー可愛い」、「完璧だ」、「綺麗すぎる