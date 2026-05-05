きょう5日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)には、「思うまんまミーア ド正直者イタリアン」が登場する。【オモウマ写真】ガッツリボリューム！Aランチ2800円京都市伏見区にあるイタリアン「大扇食堂」。全20種の前菜盛り合わせ、5種の自家製パン、メインのスパゲッティに12種のデザートまで、圧倒的な品数とボリュームのAランチ（2800円、ドリンク付き）が人気