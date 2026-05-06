B'zが、サッカーの祭典『FIFAワールドカップ2026』の日本テレビ系サッカーテーマソングを担当することが6日、発表された。【写真】激闘を繰り広げる日本代表同楽曲は、同局系サッカー中継などで使用するために書き下ろした渾身作となる。史上最大規模で開催される夢舞台で輝き、勇気と希望を見せてくれる選手たちを彩るサウンドが日本中を熱狂の渦に巻き込む。今大会は、カナダ、アメリカ、メキシコの北中米3ヶ国で開催され