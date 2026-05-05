俳優の風間俊介（４２）が５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。宿泊先でのトラブルを明かした。この日は「旅のトラブル大報告会」。出演者が旅先で起きたアクシデントなどを語った。風間は旅行で宿泊した宿から他人の忘れ物を届けられたことがあるという。開封すると「思いっきりフリルのついた女性用のカーディガンが出てきたんですよ」と告白した。女性用のカーディガンは「全く身に覚えがない」も