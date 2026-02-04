2児の母“くみっきー”舟山久美子、子どもがついた“ウソ”に「かわいいけど、ムカつく〜！」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

２月３日（火）の同番組に、舟山久美子と古川未鈴がゲストとして出演した。

４歳と１歳の子をもつ舟山が明かしたエピソードに、スタジオには「かわいい！」の声が…。

【映像】「ママにバレないお菓子」とは…

今回は「自我の芽生え 4歳児の壁スペシャル」と題し、“食べ物の好き嫌い”“習い事事情”“子どもにつかれたウソ”といった４歳の子をもつ親が直面する“壁”についてトーク。

舟山は、長男にかわいいウソをつかれたと切り出した。

「3歳からお菓子を解禁したんですよ。そこから、朝起きたらすぐ『お菓子食べたい』と言い出すようになった」と息子について語る舟山は、「ママが『だめ』って言ってたら、パパにせがむようになった」と続ける。

舟山家でもパパのほうが子どもに甘いそうで、息子は「ママにバレないお菓子を食べさせてほしい」とパパにせがむとのこと。

これを聞いた藤本が「どんなお菓子なの？」と笑うと、舟山は「何を食べたんだろうと思ったら、1歳の娘のおやつを食べていた。なんでもいいから食べたいみたいで」と息子が乳幼児用のおやつを食べていたことを明かした。

舟山は「ママに『食べてないよ〜』って。一応自分のお菓子は食べてないから減ってないし。そういうウソをつき始めました」と笑った。

これに出演者たちは「かわいい〜」を連発。古川が「かわいいけど…ちょっとムカつく〜！」と言うと、舟山も「そうなんですよ〜！」と返し、笑い合っていた。