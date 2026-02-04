２００６年のトリノ五輪スノーボードハーフパイプ代表だった成田童夢さん（４０）が、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に出演したことを報告した。

４日に自身のインスタグラムを更新し、「フジテレビ系『サン！シャイン』にて、最近話題になっている訪日外国人観光客の事故についてお話させて頂きました」。成田さんは、スキー場や雪山で多発している遭難事故などについて語り「アルペンブリックリゾートのプレイングプロデューサーとしてスキー場からお知らせ出来る安全確保をお伝え出来たかと思います！ご覧頂いた皆様、ありがとうございました！」とつづった。

ネット上では「お、成田童夢久しぶりに見るな」「成田童夢くんが好青年になっていて時の流れを感じた…」「成田童夢くん随分落ち着いたな」と反響が。また五輪選手だった当時を思い出す人も。「童夢はやっぱレベルが違ってた」といった声も寄せられた。

成田さんは妹のメロ、弟の緑夢（ぐりむ）とともに活躍し、２０１１年に現役を引退。現在の活動について、インスタグラムのプロフィル欄では「合同会社夢組 代表社員／日本キャスターボード協会 会長／アルペンブリックリゾート プレイングプロデューサー／アウトドアマスター／ポケモンマスター／アニソンＤＪパフォーマー／プロカードゲーマー」と説明している。自身のＸ（旧ツイッター）では「オリンピック選手を育成する学校」だという「新・童夢ドリームアカデミー」を今年２月に開講予定であることを明かしている。

プライベートでは１５年に一般女性と結婚。１９年に第１子長男、２２年に第２子次男、２５年に第３子長女の誕生を報告している。