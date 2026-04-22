4月20日放送のラジオ番組『辛坊治郎ズーム そこまで言うか！』（ニッポン放送）で、パーソナリティの辛坊治郎氏（70）が発した“ある言葉”をめぐってSNSで議論が起きている。番組のオープニングトークで、桜の季節にちなんで「私にとっては、あと何回、スノーボードに春先行けて、筋肉痛にいったい何歳までなるんだろうか」と漏らした辛坊氏。同局の増山さやかアナウンサー（59）が「実験しましょうよ、毎年ここで報告するってね