スノーボード全日本選手権ビッグエアスノーボードの全日本選手権ビッグエアが26日、福島県磐梯町で行われた。女子を制したのは、ミラノ・コルティナ五輪金メダリスト・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）の妹・由徠（ゆら）。「最高にかっこよかったよ！」と心椛も祝福した。日本時間23日の五輪閉幕から3日。日本一になった19歳の由徠は、自身のインスタグラムに「優勝しました!久しぶりのこの気持ち最高ですありがとう