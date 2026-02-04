株式会社メガネトップは2026年2月6日、スマートグラス「Linse（リンゼ）」を全国130店舗の眼鏡市場で発売する。価格は55,000円。

1,200万画素カメラとスピーカー、マイクを内蔵し、写真撮影、音楽再生、通話機能を搭載する。同時に、カメラ非搭載のオーディオグラス「Linse Lite（リンゼライト）」も1万9,800円で発売する。

Linseは目線の高さに配置された1,200万画素カメラにより、視界をそのまま記録できるとしており、右側ツル上部のシャッターボタンで撮影操作が可能だ。また、耳を塞がない内蔵スピーカーは周囲の音を聞き取りながら音楽や通話を楽しめるという。複数のマイク搭載により、ノイズキャンセリング機能が周囲の騒音を低減し、快適な通話を実現するとされる。

フレームは軽量で柔軟性のある素材を採用し、調整可能なパーツを装備する。1日中掛けても痛みがない快適な掛け心地を目指したとしている。さらに防水性能はIP54に対応し、録音機能も搭載する。

オンラインショップでの販売は行わず、店舗のみでの取り扱いとなる。

製品概要 製品名：Linse / Linse Lite

価格：55,000円 / 19,800円

発売日：2026年2月6日

製品ページ：※リンクが削除されました。

快適なかけ心地を目指したスマートグラス

眼鏡専門店ならではの掛け心地にこだわり、調整可能なパーツと柔軟性フレームを採用した点は、長時間装用を前提とするユーザーにとって重要だ。

搭載されている1,200万画素カメラは、目線の高さから自然な視点で記録できるほか、耳を塞がないスピーカー設計は、周囲の状況を把握しながら音楽や通話を楽しめるとされ、屋外使用時の安全性にも配慮した構成といえる。ガジェットとしてだけでなく、メガネとしても成立する製品を求める人に適した選択肢となる。

ギャラリー

出典・関連リンク 株式会社メガネトップ プレスリリース Linse特設サイト

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。