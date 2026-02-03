初めて対面した赤ちゃんをそっと見守るネコ→少しずつ距離が近くなって…宝物のような『尊い光景』に反響「見守ってるね」「可愛すぎる」
初めて赤ちゃんと対面した猫ちゃん…不思議そうに観察をして…。微笑ましい様子が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は2万6000回を超え、700件以上のいいねを獲得しています。
【動画：初めて対面した赤ちゃんをそっと見守るネコ→少しずつ距離が近くなって…宝物のような『尊い光景』】
赤ちゃんと対面した猫ちゃん
TikTokアカウント「ぼーぼちゃん」に投稿されたのは、赤ちゃんと初対面した猫ちゃんの様子です。赤ちゃんと一緒に実家に里帰りした投稿者さん。ペットがいるおうちでは、赤ちゃんとどんな初対面になるのかドキドキするもの。投稿者さんの実家の猫ちゃんは、急に赤ちゃんが来てびっくりしていたそうですが、近くにきて観察していたようです。
沐浴する赤ちゃんの様子を見にお風呂にやってきたり、泣いてジタバタ動く赤ちゃんをじっと見ていたりしていた猫ちゃん。赤ちゃんを観察しているような雰囲気から「とても大事なものだから触っちゃダメなんだ」と理解して見守っているようにも見えます！
赤ちゃんのおもちゃが気になる！
ただ、赤ちゃんをあやすためのベッドメリーは、猫ちゃんにとっては自分のおもちゃのように見えてしまったようです。さらに、チャイルドシートにちゃっかり座っていたこともあったのだそう。これは猫ちゃんにとっては魅力的なものですよね。
そっと近づき添い寝
猫ちゃんは、赤ちゃんを見守りながらも少しずつ近づきたくなったようです。赤ちゃんにバレないようにそっと背中をくっつけて寝たりしながら、赤ちゃんのベッドに侵入していたのだそう。そんなふたりが2ヵ月後に再会したときも、猫ちゃんは変わらぬ様子で赤ちゃんの近くで寝ていたといいます。仲良しになったふたりのこれからが楽しみです。
投稿には「見守ってますね」「仲良くしてね」といったコメントが寄せられていました。
TikTokアカウント「ぼーぼちゃん」では、主に赤ちゃんの成長の様子が投稿されています。
写真・動画提供：TikTokアカウント「ぼーぼちゃん」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。