女性は日常生活の中で「自分のための時間」をどの程度確保できているのか―。インターネットリサーチなどを手がけるＮＥＸＥＲは、マシン専門ピラティススタジオ「Ｏｌｉｖｅ Ｐｉｌａｔｅｓ」（ｈｔｔｐｓ：／／ｏｌｉｖｅ−ｐｉｌａｔｅｓ．ｊｐ／）との共同調査で、全国の女性２００人を対象に「忙しい女性の『自分時間』と運動」についてのアンケートを行い、結果を発表した（１月１４ 〜２２日実施）。

日常生活で「自分のための時間」をどれくらい確保できているかについては、「十分確保できている」と回答したのが２３.５%、「ある程度確保できている」が４０.０%で合わせて６３.５%がある程度以上確保できていると回答した。一方、「あまり確保できていない」が２４.０%、「まったく確保できていない」が１２.５%で、約３人に１人以上が自分時間の不足を感じている実態が明らかに。

自分時間でやってみたいことで、一番多かった回答は「趣味・習い事」で３２.５%。次いで「睡眠・休息」が２５.０%、「リラックス（入浴・マッサージなど）」が１８.０%と続いた。

「運動・体を動かす」（７.５％）で４位、「美容・ボディケア」（６.０%）は５位と２ケタには届かなかったが、「短時間で効率的にできる運動があれば取り入れたいと思うか」の問いには「とても思う」が２０.０%、「やや思う」が４４.０%で、合わせて６４.０%が関心を持っていることが判明。「続けられそうな運動時間」は「１０分以内」の３６.７%が最多、次いで「５分以内」が２８.１%、そして「１５〜２０分」が１８.８%で約３分の２が１０分以内の運動を希望。

忙しい中でも「運動習慣」を取り入れるために必要な条件は「自宅でもできる選択肢がある」で４８.５%でトップ。「短時間で完結するプログラム」が２９.５%、「駅近・通いやすい立地」が２６.５%と続いた。調査のまとめとして「忙しい女性たちが場所や時間に縛られずに取り組める運動を求めていることがわかります」としている。