暑さや湿気による髪のうねりやベタつきが気になる季節にぴったり♡「エイトザタラソ」から、ひんやりとした使用感と潤いケアを両立した限定アイテムが登場します。アップグレードされた“うねりクール処方”や、瞬時に涼しさを感じるボディミストなど、夏を快適に乗り切るための新提案。毎日のケアをもっと心地よくアップデートしてみませんか？♪ うねりケアが進化した限定キット エイトザタラソ コント