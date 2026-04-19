ロングセラー商品はなぜ売れ続けるのか。明治時代に発明された、たわしの元祖「亀の子束子」は、令和になっても職人の手によって同じ製法で作られている。生産性向上・コスト削減のために製造業の機械化が進む中、手作りにこだわる理由を取材した――。■年間100万個仕上げる職人技約110年以上にわたり、色や形、製法が変わらないロングセラー家庭用品がある。亀の絵とオレンジ色の袋がトレードマークの「亀の子束子(たわし)」だ。