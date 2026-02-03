この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

作編曲家でシンセサイザーマニピュレーターのぱくゆう氏が、自身のYouTubeチャンネルで「特徴・魅力は？定番小型モニタースピーカー８機種、徹底解説！！」と題した動画を公開。楽器店で実施した小型モニタースピーカー8機種の聴き比べを振り返り、各モデルの個性と選び方のポイントを解説した。



動画で比較されたのは、YAMAHA「MSP3A」、IK multimedia「iLoud」シリーズ3機種、ADAM AUDIO「D3V」、NEUMANN「KH80 DSP」、GENELEC「8010A」「8020D」という、DTMユーザーにとって定番の8機種だ。ぱくゆう氏は、これらのスピーカーを実際に聴き比べた際の印象を詳細に語っている。



氏が特に高く評価したのは、GENELEC「8020D」とADAM AUDIO「D3V」だ。8020Dについては「おしゃれさ、音質、価格のバランスが絶妙」と述べ、競合製品が思い浮かばないほど完成度が高いと絶賛。一方、D3Vも価格、サイズ、音質、機能性、デザイン性など「全ての面において、高いレベルでバランスが取れている」とし、こちらも強く推奨した。



また、他のスピーカーの個性についても言及。NEUMANN「KH80 DSP」を「良い意味ですごく地味なサウンド」と評し、補正機能も相まってミックスやマスタリングを突き詰めたいユーザーに最適だと分析。対照的に、IK multimediaの「iLoud Micro Monitor」は、そのコンパクトさからは想像できないパワフルなサウンドが魅力だと語った。



ぱくゆう氏は最終的に、用途に応じた選び方を提案。「とにかく安くて無難なものが良いならYAMAHA MSP3A」「なるべくコンパクトなものがいいならiLoud Micro Monitor」「ミックス・マスタリングを頑張りたいならNEUMANN KH80 DSP」「おしゃれさやブランドイメージも大事ならGENELEC 8020D」と、それぞれのニーズに合わせたモデルを推奨した。



今回の比較を通して、小型モニタースピーカー選びは、単一の性能だけでなく、自身の制作環境や求めるサウンドの方向性、さらにはデザイン性まで含めた多角的な視点で判断することの重要性が示された。