中国に国籍変更で非難殺到　米国生まれの女王アイリーン・グーが漏らした“本音”「世界は私を許してはくれない」【冬季五輪】

中国代表としてミラノ・コルティナ五輪にも出場するグー(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ冬季五輪は、現地時間2月6日に開会式を迎える。真冬の祭典が間近に迫る中、各国アスリートたちの準備も着々と進んでいる。

3大会ぶりに欧州に冬季五輪が舞い戻る今大会において、小さくない注目を集める一人が、女子フリースタイルスキーの中国代表であるアイリーン・グー（谷愛凌）だ。

18歳で挑んだ2022年の北京五輪でグーは、「ミスパーフェクト」と評された圧巻のパフォーマンスを披露。女子フリースタイルスキー・ハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエアで3個のメダル（金メダル2個、銀メダル1個）を獲得した。

現役スタンフォード大学生という才色兼備の顔を持つ22歳だが、彼女のバックボーンは複雑だ。米国人の父と中国人の母を持つグーは、生まれも育ちもサンフランシスコだったが、15歳となった2019年6月に国際スキー連盟に国籍変更を要請し、中国代表に転身していた。

ただ、「教育熱心な母親が父親の意見を取り下げて娘の国籍変更をさせた」（米紙『New York Post』より）という現地報道もあり、当時から米国内では異論が噴出。元国連大使であったニッキー・ヘイリー氏は自身のSNSで「アメリカの国旗を選べば、自由のために立っていることになる。だが中国の国旗を掲げることは人権侵害を支持することになる」と発信。ティーンエージャーだったグーを猛烈に非難した。