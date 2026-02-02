大分県警察学校で10か月間の研修を終えた初任科生の卒業式が行われ、31人が警察官として現場へ新たな一歩を踏み出しました。

【写真を見る】「全身全霊で職務を全う」大分県警察学校で卒業式 初任科生31人が決意を胸に現場へ

県警察学校で2日、卒業を迎えたのは去年4月から10か月にわたり法律や逮捕術などを学んだ初任科長期課程の31人です。

式では卒業証書が授与されたあと県警の平松伸二本部長が「県民のために全力を尽くしてほしい」と訓示しました。

これに対し、丸井亜海巡査が「県民の期待と信頼に応える警察官を目指して、全身全霊で職務を全うします」と決意を表明しました。

（中津警察署・高野煌梨巡査）「きつい訓練や勉強に悩むこともあって、なかなか成績が上がらないこともありましたが、同期同士で励ましあいながら成長できたと思います」

（大分中央警察署・濱野翔太巡査）「常に県民に寄り添って県民の信頼と期待に応えることができる警察官になりたいと思います」

卒業生は2日付けで県内10か所の警察署の地域課に配属され第一歩を踏み出します。