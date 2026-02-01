村上の移籍を受け、元同僚のバルガスへ連絡

ドジャースの山本由伸投手が、かつての同僚へ送った“粋な計らい”が話題となっている。2024年までドジャースに所属し、現在はホワイトソックスでプレーするミゲル・バルガス内野手に対し、山本からメッセージが届いたことが判明。SNS上のファンからは「バルガスともちゃんと繋がってるのも嬉しい」「世界に広げよう友達の輪！」といった声が上がっている。

MLB公式サイトのホワイトソックス番を務めるスコット・メルキン記者が自身のX（旧ツイッター）でこの事実を伝えた。ホワイトソックスがヤクルトから村上宗隆内野手を獲得した後、バルガスの元に山本から連絡があったという。その内容は、新たにチームメートとなる村上を高く評価し、推薦するようなものだったと報じられている。

バルガスは2022年にドジャースでメジャーデビューし、2024年のトレード期限まで山本と同僚だった。一方の山本と村上は、2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーとして世界一を経験した間柄だ。元同僚と日本代表の後輩が同じチームになることを受け、山本が橋渡し役を買って出た形となった。

この胸熱なエピソードに、日本のファンも敏感に反応した。SNS上には「おおお」「由伸くんからバルガスに村上くんについての連絡があったのね」「バルガスも内野だから仲良くやって欲しいな」「由伸とバルガス個人的に連絡取り合うほどだったとは！ 胸熱!!」「泣ける めっちゃ良い関係」「バルガスともちゃんと繋がってるのも嬉しい」といったコメントが並んだ。かつての絆を大切にする山本の姿勢に、多くのファンが感銘を受けていた。（Full-Count編集部）