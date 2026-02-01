北川景子の“ご報告”にネット反応「マジ!?」
俳優の北川景子が1月30日、自身のXを更新し、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）に出演することを明かした。久しぶりとなる“予告投稿”に、ファンから歓喜の声が相次いでいる。
【写真あり】“2人の子ども”と仲良しショットが公開された北川景子
北川は、ヒロイン・トキ（高石あかり）の生みの親で親戚にあたる雨清水タエを演じている。この日の投稿では「すっかり忘れた頃に…来週、第18週に出演しています。よろしくお願いします」とつづり、役衣装の着物姿で台本を手にほほ笑む写真を公開した。
タエは、気高く美しい武家の妻として登場した後、物乞い姿を披露するなど、物語の中で強烈な印象を残してきた人物。北川は1月9日に「来週からはまさに第二章です。私の出演はありません。引き続きばけばけをよろしくお願いします」と投稿しており、物語から一時姿を消すことに、視聴者からは惜しむ声が広がっていた。
今回の再登場告知を受け、コメント欄には「待ってました」「マジ!?これはうれしい報告だ」「忘れてませんよ」「またお姿を拝見できるのがうれしい」「おタエさま、お帰りなさい」「これはうれしいサプライズ」といった喜びの声が殺到。「予告で声が聞こえたので、もしやと思っていました」「ワクワク感が増す」と、放送を心待ちにする反応も目立つ。
また、タエの息子・三之丞を演じる板垣李光人の動向にも関心が集まり、「ということは三之丞も？」「三之丞は今どうしているのか」「働いているのか気になる」など、物語の行方を案じる声も多く寄せられている。
