33年ぶり選抜出場・崇徳高校復活物語（前編）

1976年春。紫紺の優勝旗を手に凱旋し、広島の街を熱狂の渦に巻き込んだ「崇徳」の名が、ついに甲子園の舞台に帰ってくる。

1993年以来、じつに33年ぶりとなる選抜出場。古豪と呼ばれて久しい「眠れる獅子」は、いかにして長き眠りから目覚めたのか。そこには師弟の絆、そして学校とOBが一体となった「ALL（オール）崇徳」の執念があった。



【伝説のOBを監督として招聘】

チームを指揮する藤本誠監督は「OBの悲願でした」と感慨もひとしおだ。

「私の高校時代は1995年の1年夏、1997年の3年夏の広島大会で決勝敗退。2003年から監督をやらせていただき、2006年夏も決勝で負け、秋の中国大会ではことごとくベスト８で敗れました。昨夏の広島大会で19年ぶりに決勝に進みましたが、広陵さんに逆転負けと、あと一歩の状況がずっと続いてきました」

2018年。その「あと一歩」を払拭するために、「伝説のOB」を招聘した。1976年の選抜初出場・初優勝メンバーである應武篤良（おうたけ・あつよし）さんが監督に就任。藤本さんは部長としてチームを支えることになった。

捕手として活躍した應武さんは崇徳から早稲田大へ進み、新日鉄広畑（現・日本製鉄瀬戸内）時代には日本代表の一員として1988年ソウル五輪に出場。現役引退後の1994年から新日鉄君津（現・日本製鉄かずさマジック）を率い、チームを都市対抗の常連チームへと育て上げると、2005年から早大の監督に就任。

在任中は斎藤佑樹（元日本ハム）らを擁し、2010年までの12シーズンで６度のリーグ制覇と２度の日本一に導くなど、黄金時代を築いたあと、甲子園から遠ざかる母校再建のため、故郷の広島へと戻った。

藤本監督は、應武さんと過ごした濃密な日々を振り返る。

「早稲田大で監督をされていた頃からいろいろとご教授いただいていたのですが、『何で勝てないのか』『おまえがやっていることは"マネージャー"であって、監督の仕事ではない』とボロクソに怒られましたね。本当に勝つことに関しては徹底されていた方でした。実際に一緒にやらせていただくことになり、いろいろと勉強させてもらいました」

【「ALL崇徳」に込められた師の遺志】

藤本監督も捕手出身。亜細亜大時代は背番号２をつけて２年春のリーグ戦からベンチ入りしたが、公式戦に出場することはなかった。

「私はずっと神宮でブルペンキャッチャーでした。４年間、一度も試合に出ることなく、ひたすら投手の球を受け、彼らをどう導くかだけを考えていました」

裏方としてチームを支えたことが、監督業に役立ったことは言うまでもない。そして、部長という一歩引いた立場から應武さんの指導や采配を目の当たりにできたことが、かけがえのない財産となった。

「試合をやっていても『そういう感じで采配するのか』と思うことはよくありました。應武さんは選手の調子の良し悪しをよく見ているんです。ただやみくもに相手のビデオを見て研究するのではなく、まずは自分たちの選手をどう導いていくか。そのうえで、こういうタイプのチームであれば、こういうタイプの投手を先発させるというのが自分のなかにあったんだと思います。『常に一手先を読みながら、その空気感を感じろ』とよく言われていました」

しかし監督就任からほどなくして、應武さんの体を病魔が蝕んでいく。入退院を繰り返しながら、最後の采配となった2021年秋の広島大会は車椅子に座り、酸素吸入をしながらベンチ入りした。

「執念を感じましたね。そこまでして母校を甲子園に連れて行きたいんだという思いを感じました」

秋の大会を終えると、授業後に應武さんを自宅まで迎えに行き、グラウンドまで送り届けた。体調が悪くて外出できない日は、練習後に電話をして選手たちの様子を伝えるなど、絶えず連絡を取り合った。

「練習試合を見ることができない日は、スコアの写真を送って今日はああだった、こうだった、こういう時はどうすべきか、應武さんならどうされますか、といった会話をほぼ毎日していました。最後まで監督としてのイロハを教えてくださいました」

應武さんは翌2022年7月から総監督に退き、藤本監督が後任として復帰。ただ、夏の広島大会は準々決勝で敗れ、病床の師に吉報を届けることはできなかった。



「最後まで監督を辞めるとは言わなかったですね。復帰するというのが自分のモチベーションで、病と闘っていたのではないでしょうか」

そして同年９月。應武さんは64歳の若さでこの世を去った。生前に掲げた「ALL崇徳」の言葉は、チームスローガンとしてナインに根付いている。

【専用球場完成と寮生活始動】

應武さんの功績は指導だけにとどまらない。監督就任後から練習環境に大きな変化があった。かつては学校の校庭を他部と共有。夜21時には完全撤収という制約があったが、学校側の協力もあり、2021年に専用球場が完成。2024年から寮が始動し、好きなだけ練習に打ち込めるようになった。

さらには元広島の岩見優輝さんを投手コーチに招聘。最速140キロのエース・徳丸凜空（りく／２年）は、プロも注目する左腕へと成長を遂げた。今春の選抜出場は「ALL崇徳」の結集力にほかならない。

「自宅では好きなものしか食べないし、わがままなところがどうしても出るので、これまでは思うように体ができませんでした。寮で生活をすることで体つきも変わってきましたし、ウエイトトレーニングも寮の中でできるようにしていただいたので、故障が減ってきたというのも本当に大きいですね」

かつて應武さんら先輩が躍動した甲子園の土を踏む瞬間は刻一刻と迫っている。大恩人は、天国から何と言葉をかけてくれるだろうか。

「褒めてはくれないでしょうね（笑）。でも、私にとっては大事な恩師のひとりであることに変わりはありません。應武さんはよく『甲子園に行ったら人生が変わる』とおっしゃっていました。私自身も初めての甲子園なので、生徒たちと一緒のいい経験、いい勉強をさせてもらえたらという気持ちでいるのですが、OBにとっては33年ぶりの悲願でもあります。そういう方々の思いと一緒に『ALL崇徳』で戦っていきたいと思っています」

名将が遺した教えは、たしかに引き継がれた。中国覇者として、應武さんの思いも背負い、聖地へと乗り込む。

