＜旦那ロボ＞学習機能ついてる？何度教えてもできない人、できる人の違い
「え、また……？ これ何回目？」。旦那さんに対して、そんな風に思ったことはありませんか？ 靴下を脱ぎっぱなしだったり、洗濯物が裏返しだったり、食べた後の食器やゴミがそのままテーブルに残っていることも……。またゴミ捨ての曜日なのにスルーしていたり、食洗機をかけ忘れていたり、担当の家事がなされていない……なんてこともあるかもしれません。今回の投稿者さんは、よその旦那さんの様子が気になったようでママたちにこんな質問をしました。
『みんなの旦那さんって、学習機能ついている？ 1度教えたら、次からはきちんとやる？』
この投稿に、ママたちからはリアルな体験談が寄せられました。
旦那に学習機能、ついているよ！アップデートも欠かさない
『ついている。アップデートもしていてすごいと思う』
『ついているし、アップデートもしている。元々きれい好きで整理整頓が上手だから苦じゃないのだと思う。ちょっとこだわりが強い部分もあるけれど、任せたら楽』
『ついているよ。さらに教えたことを解釈して、いろいろなことに応用させる機能もついている』
少数派でしたが、きちんと学習機能がついていて、自らアップデートも欠かさない旦那さんがいるようです。一度覚えたことをそのまま続けるだけでなく、状況に合わせアップデートしてすんなり変化に対応できるのはすごいですよね！
旦那に学習機能はついてはいるけれど、スペックがちょっと……
『ついてはいるけれど、15年で1つできるようになるくらいのスペック』
『朝のゴミ出しをするのに3年かかり、炊飯器でごはんを炊けるようになるまで5年かかった』
また元々のスペックの影響なのか、「覚えるまでに時間がかかる」というママの声も少なくありませんでした。コメントをくれたママの旦那さんのように15年に1つできるようになるスペックだと、フル装備になるまでには相当な年数が必要ですね……。教える方の忍耐力も一緒に育んでくれる仕様なのかもしれません。
ついてはいるけれど、指示を出す人によってバグが起こる
『ついてはいるけれど、バグっている。私が「〇〇はこうしてね」と教えても学ばないくせに、職場の女の子から「〇〇はこうするんです」と教えてもらったら、めっちゃドヤりながら「知ってるか？ 〇〇はこうするんだぞ？」と私に教えてくる。このバグ、修理できるかな？』
『うちと同じバグり方しているわ。これ、どうしたらいいの？ 返品交換？』
『それは下取りキャッシュバックキャンペーン中に下取ってもらって、新しいのを迎えた方がいいよ』
『私の声ではインプットできないけれど、息子に言われたら作動できる』
今回目立ったのは、こちらのママたちのような「ついてはいるけれど指示を出す人によってバグが生じる」というケースでした。音声を認知するセンサーがバグっているのか、それとも妻の声だけスルーする機能がついているのか……。また「下取りに出せるなんて羨ましいわ。うちは、こっちが引き取り手数料を払っても無理だもの」という嘆きの声も寄せられていました。
もしかして、故障かも？
『新しい時期はバグが多くて困った。年季が入ってきたら、そもそも学習した内容が定着しない不具合が頻繁に出てきて、完全に故障（病気）の域ではないかと不安になっているよ』
『古くなってアップデートできないけれど、もういい感じに馴染んでいる。ここまで学習できたからよし！』
長く一緒にいるうちに、故障（病気）かもと感じる瞬間があるというママも。バグなら騙し騙しで何とかなるかもしれませんが、故障となると修理が必要です。いつもと様子が違うときは、一度シャットダウンする（休息を取る）、修理（病院）に行くなど、早めの対策が安心かもしれません。またアップデートできなくなった場合には、コメントをくれたママのように、これまでの変化に目を向けるとより一層愛着が湧くのかもしれません。
しかしなかには、「子どもたちが成人したら、いきなり学習能力が覚醒した。熟年離婚が怖いのかしらね……」というコメントも！ 年齢を重ねるとますますバグやエラーが出やすくなるのかと思いきや、手放される危機感から突然覚醒するパターンもあるようですよ。
それぞれの旦那さんの特徴が興味深かった今回の投稿。みなさんの旦那さんはどんなタイプですか？