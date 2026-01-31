【舛友 雄太】「子供も問答無用で強制帰国させられる」…外国人の経営管理ビザ要件厳格化で進行する「静かな危機」

近年、日本社会の大きな関心事となっているのが、外国人政策だ。「外国人の在留資格を厳格化すべし」と訴える政治家が増え、それに呼応する有権者も少なくない。

昨年10月には、外国人が日本でビジネスを行うための「経営管理ビザ」の取得要件が厳格化された。「これまではあまりに簡単に取得できた。ゆえに経営管理ビザを申請・取得し、日本での永住を目指す外国人が増えている」…といった主張が強くなっていることを受けての対応だ。

それから4カ月。経営管理ビザを取得して日本に移り住んだ外国人には、どのような影響が及んでいるのか。母国から日本にやってきた中国人の実態を追った『潤日』がベストセラーとなったジャーナリストの舛友雄大氏が、中国人経営者らを取材。彼らの本音から見えてくる、「厳格化」の実態とは――。

（前編【「高市政権発足ですぐに中国に帰ることを決めました」経営管理ビザ要件厳格化で帰国を余儀なくされる中国人経営者の苦悶】より続く）

ある香港人の苦悩

経営管理ビザで日本に滞在する外国人は全部で44760人（2025年6月）だ。多くはアジア出身者で、およそ半数が中国人だが、ネパール人（約6.7％）、パキスタン人（約6.3%）、韓国人（約6.1%）なども多い。

香港出身のウィルソン・ウォン（仮名）さんが、首都圏のある大学近くで営むコーヒースタンドも突然の困難に直面している。

2019年に香港で大規模なデモが起きた後、移住を考えるようになったという店長のウォンさんと投資家のアルバート・リム（仮名）さん。新天地として英国と日本という選択肢がまず浮かんだ。結局、日本のポップカルチャーへの親しみや食文化の豊富さから東京を選んだ。「日本の方が外国人を受け入れていると思った」とウォンさんは振り返る。

ウォンさんは2022年に来日後、専門学校でカフェ経営を学び、2025年にお店をオープンした。日本風の店名は、自分の生まれた季節にぴったりであり、コーヒーを飲むリラックスした雰囲気もあることが由来だと教えてくれた。香港名物の鴛鴦コーヒーも飲むことができる。

「外国人には物件を貸し出さない」という大家もいる中、ようやく値ごろな物件を借りることができた。最初は大学生の間で人気が出て、徐々に観光客や近隣住民も通うようになり、常連客もできてきた矢先に起こったのは、今回の事態だ。

「私たちは税金も払っている」

ウォンさんも経営管理ビザで在留中で、2025年10月には更新できたものの、2027年末までに、当局よる事業状況の再審査が予定されているという。

ビザの更新に際して、資本金3000万円への変更も大きな問題だが、やはり「もっと大変」なのが日本人もしくは永住者などを雇うという条件だ。インスタを含めた各種SNSで募集しているほか、友人や以前通っていた学校の先生に「日本語ができてここで働いてくれる人はいないか」と聞いて回る日々だが、「スタバならともかく、日本人は小さなカフェには就職したがりませんので」とリムさんは説明する。

「もともと長期計画を立てて、少しずつ利益も増やしてきているところですが、2年以内に資本金3000万円の達成は、突然すぎて難しいです。私たちは税金も払っているし、監査も受けているんですが」

ウォンさんのパートナーでもあるリムさんは、以前国際人権団体で働いていたこともあり、いまの香港に帰るのは難しい状況なのだという。中国出身のリベラル系知識人の中には、帰国すると「すぐ牢屋行き」のような人もいる。もし日本から出ていかなければならないとなれば、東南アジアなど他の第三国への再移住が現実的な選択肢になってくるだろう。

そもそも日本に在留する外国人の中には、祖国での生活基盤をすでに失っている人も少なくない。極端な場合、帰国すると路頭に迷うケースもないとは言い切れないだろう。もっと心配されるのが子供への影響だ。日本の環境にすっかり慣れた外国人の子供が母国に突然戻って学びを継続するのは容易ではない。

大阪当局の変わり身

特区民泊と経営管理ビザの組み合わせを通じての日本移住が流行した大阪でも、戸惑いの声を多く聞いた。

マンション系民泊のビジネスを展開するある中国人男性は、「中国人の経営する会社がペーパーカンパニーだと批判されるが、その根拠は？」「どこが違法なのか？」と反論する。当初は「民泊ビジネスに投資してほしい」という大阪当局の意向があったから事業を展開したのに、「万博が終わった途端に大阪がいきなりその方針を変えたのは納得ができない」と訴える。

蠟さんは、外国人問題に急に注目が集まったのは日本経済の不調があるとみる。「若い人に活躍の空間を与えていない。彼らの消費能力が下がっているからです」と分析してみせた。

都内で中国人富裕層向けのビジネスを展開するある男性は、ここ数ヶ月で、在留資格の更新に失敗し日本を離れた人たちを何人も見送ってきた。更新するかどうかは入管が個別に判断を下しているが、その判断基準が今の政権の意向に応じて恣意的に厳しくなっているとみる。

そもそも、入管が個々の経営管理ビザ取得者のビジネス状況をしっかり把握して判定できるほどの人的・予算的リソースを持っているのかという疑問も残る。根本原因を解決できなければ、イタチごっこは続くだろう。

実際、「雇用義務」要件をクリアするため、日本人配偶者や高齢者の名義貸しビジネスがすでに流行り始めている、と中国人移民ビジネスを展開する関係者は明かす。とりあえず急いでオフィスを借りたうえで、もしもの時は知人の会社で雇ってもらい「技人国」で乗り切るというプランBを仕込んでいる人もいる、という話も耳にした。

「もう日本のものは買いません」

入管法に詳しいさくら共同法律事務所の山脇康嗣弁護士は「旧基準で在留資格、経営管理を取得し、小規模ながらも真面目にちゃんと事業をやって、特に問題ある行動もしていないような人に対しては、本人およびその家族への慎重な配慮が求められるべきだ」と語る。

日本人の多くは、現政権の外国人政策に喝采を送っているようだ。たしかに、日本政府が本来想定しない形で経営管理ビザを取得し、来日した人たちもいたのは事実だろう。移住だけが目的という一部の人たちは、今回の厳格化を契機に、ビジネスにより実態を持たせる方向にシフトするなどの効果も見られる。そして、入国管理政策は政府が主権を行使するど真ん中の分野で、外国人の当事者には異議を唱える権利はない。

しかし、日本に希望を抱いてやってきた、ごく普通の外国人の人生が、ゆっくりだが確実に狂い始めているのも事実だ。

「もう日本の商品は買おうと思いません」

蠟さんが微信の音声通話の向こうでそう言い放った。

「日本を嫌っていなかった中国人が日本を嫌うことになります。少なくとも中国人家族1万世帯が日本を離れることになるでしょう」

【日本に移り住む中国人に関する記事をもっと読む→東大を目指す中学生の子に部屋を購入…！加熱する「中国人の日本留学」その驚きの実態】

【移民に関する記事をもっと読む】東大を目指す中学生の子に部屋を購入…！加熱する「中国人の日本留学」その驚きの実態