東京都台東区の路上で１月29日午後９時半ごろ、現金約4億2000万円が入っていたスーツケースが奪われる事件が発生した。そのわずか約2時間40分後には、羽田空港で現金1億9000万円入りのスーツケースを運んでいた男性が催涙スプレーで襲われる事件も発生。現場で何が起きたのか。

「催涙スプレーをかけられて奪われた」

1月29日午後９時半ごろ、東京都台東区東上野の路上で中国人と日本人の男女5人が車に積み込もうとしたスーツケース3個（現金計約4億2000万円入り）を3人組の男に奪われた。

男らは車で逃走、同じ頃に約100メートル離れた路上で50代の男性が車でひき逃げされる事件があり、男性は軽傷を負った。

また、約2時間半後の同30日午前0時過ぎ、大田区の羽田空港第３ターミナルの駐車場で、現金約1億9000万円入りのスーツケースを車に乗せようとしていた50代の男性が、白い車に乗って近づいてきた3人組の男に催涙スプレーをかけられ、目に軽いケガを負った。

同駐車場ではこの直前に20代の男性が白い車から降りてきた男にバッグを奪われそうになる事件もあった。羽田の事件では男らは何も奪えずに逃走したが、防犯カメラ映像などから東上野の事件と同一犯の可能性があるとみて警視庁は行方を追っている。

「東上野で強盗被害を訴えた男女５人のグループは『自分らは両替をする仕事（両替商）をしており、日本円を両替所に持ち込もうとしていた際に襲われた』『羽田空港を経由して香港に帰るためにスーツケースに現金4億余を入れて運ぶ途中、催涙スプレーをかけられて奪われた』『犯人は3人組の男で、車で逃げた』と捜査員に事情を説明していますが、４億の出所や、流れについては『話したくありません』と詳細は話そうとしないようです。

すぐ近くで発生したひき逃げ事件はその犯行グループが逃走中に起こしたとみられる。また、羽田空港の駐車場で起きた強盗未遂事件も同一犯の可能性が高いと警視庁はみています」（警視庁捜査１課担当記者）

東上野の強盗現場はJR御徒町駅の東約200メートルの、雑居ビルが立ち並ぶ一角。近くに住む女性（57）は興奮気味にこう証言した。

「私がそこを通りかかったのは、午後9時50分ごろ。ちょうど自分の家の前なんですけど、警察の車両が停まっていたので『えっ、何だろう？』と思わず立ち止まって写真を撮ったんです。

通りの向かい側を見ると、ビルの前で1人の女性が捜査員に事情を説明しているように見えました。女性の服装はお出かけ用というよりは、家にいたままのようなラフな格好でしたね。

その近くにある工具店の前には男性が5、6人いて、みんな携帯電話を片手にあちこちに電話をかけている感じで、ガヤガヤと話し声が聞こえました。その男性たちは一般的な企業のサラリーマンという感じではなかったですね。

ファッションが少し派手というか、この辺りは宝飾関係のお店が多いので、そういう業界の方たちなのかなとも思いました。体格も良くて、押し出しも強そうな雰囲気なので、パッと見では刑事さんなのか関係者なのか分かりませんでした」

「最近は貴金属の買取店がすごく増えていて、毎日すごい行列ができている」

当時、現場には救急車もいなかったことから女性は「交通事故ではなさそうだな」と思って帰宅。後に友人から「ニュースでやってたよ」と知らされたという。

「ああやっぱり事件だったんだと思いました。この辺りは宝飾店街ですし、過去にも何度か強盗事件とかが起きているので、やっぱり怖いですよ。

最近は貴金属の買取店がすごく増えていて、すぐ近くの店にも毎日すごい行列ができているんですよ。現金で買い取ってくれるから多分並んでいるんでしょうけど、それだけ現金が動いている場所なんだなと思います。

私たち一般人が直接狙われることはないとは思いますけど、マンションの一室が事務所として使われていたり、知らないうちに民泊になっていたりすることもありますよね。中が見えないので、もしかしたら自分たちの住んでいるマンションの中にもそういう犯罪に関わる場所があるかもしれないと考えると、ちょっと怖いですよね」

ピンポイントで4億円もの現金の移動情報をつかみ、流れるように奪い去った手際の良さは内部事情に詳しいプロの犯行なのか。一方で手荒な強盗未遂に終わった羽田の事件とともに、警視庁は関係者からの聞き取りや防犯カメラ映像の分析などを急いでいる。

