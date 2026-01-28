中国地方は、30日(金)にかけて上空に強い寒気が流れ込み、日本海側や中国山地沿いを中心に雪が降る見込みです。また、局地的に短時間で大雪をもたらすJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の影響で、鳥取県で警報級の大雪になる恐れがあります。ナダレや、強風や雪による見通しの悪化、積雪や路面の凍結に伴う交通障害に、十分ご注意ください。

29日(木)〜30日(金)は上空にマイナス9℃以下の寒気流入

中国地方は、29日(木)から30日(金)にかけて、上空1500m付近にマイナス9℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

中国地方は冬型の気圧配置が強まり、日本海側や中国山地沿いを中心に断続的に雪が降り、雷を伴う所があるでしょう。季節風が強まり、厳しい寒さになる見込みです。

JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が山陰から北陸付近を移動する

冬型の気圧配置が強まると、シベリア大陸から冷たい風が日本海に流れ込みます。この冷たい風は、朝鮮半島北部に位置する長白山脈(最高峰:白頭山2744メートル)によって、いったん二分されますが、その風下である日本海で再び合流し、収束帯(雪雲が発達しやすいライン)が形成され、雪雲が発達しやすくなります。



この収束帯のことを「日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)」と言います。こうしたJPCZの影響を受けるのは、主に東北南部や北陸、山陰などです。JPCZによって、雪雲が発達しやすくなり、その雪雲が次々と流れ込むため、大雪となることが多々あります。



29日(木)から30日(金)にかけて、JPCZが山陰地方から北陸付近を移動する見込みで、山陰地方の東部を中心に降雪が強まるタイミングがあるでしょう。

29日(木)から30日(金)の降雪が強まるタイミング

中国地方は30日(金)にかけて、日本海側や中国山地沿いを中心に雪が降り、雷を伴う所があるでしょう。季節風が強まり、雪で見通しが悪くなる所もある見込みです。

また、29日(木)は朝にかけてJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が鳥取県の東部へのび、降雪が強まる見込みです。日中はいったんJPCZが東へ離れますが、30日(金)は再び鳥取県にのび、南下するでしょう。このため、30日(金)は夕方かけて、鳥取県で局地的に降雪が強まる見込みです。

29日(木)から30日(金)にかけての48時間降雪量は、多いところで70cm以上となるでしょう。

ナダレや大雪による交通障害に十分ご注意ください。

大雪や厳しい寒さが予想されるとき

大雪に関する気象情報は、予想される現象の数日前から発表されます。予想降雪量、降雪のピーク(注意を要する時間帯)などは随時最新の情報を確認し、事前対策の目安にしましょう。

降雪中に暴風が伴う場合には、暴風雪警報が発令されることがあります。暴風雪になると、視界が非常に悪くなり自動車などの運転にも支障をきたします。

交通障害が予想される場合、あらかじめ目的地までのルートを変更したり、不要不急の外出自体の延期・取りやめを検討したりしましょう。)

停電に備えて、防寒着や毛布、懐中電灯、モバイルバッテリーなど電源の確保をしておいてください。