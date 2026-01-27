ディズニーストアに『三人の騎士』のキャラクターをデザインした新コレクションが登場！

物語の舞台であるラテンアメリカをイメージした賑やかなアートが魅力。

スーツケースやパッキングに便利なポーチ、移動中に活躍するネックピローなど、旅の気分を盛り上げるアイテムが豊富にラインナップされています☆

ディズニーストア『三人の騎士』TRAVEL WITH AMIGOS

発売日・販売店舗

先行発売： 2026年1月29日（木）12:00〜 ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp（ディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定）

一般発売：2026年1月30日（金）〜 ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

※品切れの際はご了承ください。

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア. jp」に、『三人の騎士』のキャラクターをデザインした新コレクションが登場！

2026年1月30日（金）より順次発売されます。

※ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で1月29日（木）12:00より先行販売

今回のコレクション「TRAVEL WITH AMIGOS」は、物語の舞台であるラテンアメリカをイメージした賑やかなアートが魅力。

スーツケースやパッキングに便利なポーチ、移動中に活躍するネックピローなど、旅の気分を盛り上げるアイテムが豊富にラインナップされています。

ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチート スーツケース(S)

価格：22,000円 (税込)

『三人の騎士』デザインの国内線機内持ち込み可能サイズのスーツケース。

トランクケースをモチーフにしたレトロな雰囲気に、レザー調のベルト飾りやアンティーク調のビスが高級感を演出しています。

内生地はキャラクターのスケッチ風アートの総柄になっており、開けるたびにワクワクするデザインです。

ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチート ネックピロー 2WAY

価格：5,300円 (税込)

ソンブレロをかぶったドナルドのぬいぐるみが、ネックピローに変身する2WAYアイテム。

背中側のファスナーを開けて中のビーズを移動させ、生地をひっくり返すと、『三人の騎士』の総柄ネックピローに早変わりします。

スナップボタン付きのループがあり、スーツケースのキャリーバーに取り付けて持ち運ぶことも可能です。

ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチート トートバッグ 折りたたみ式 2WAY ポケッタブル

価格：3,800円 (税込)

折りたたんでコンパクトに持ち運べる、大容量の2WAYバッグ。

トートバッグとしてだけでなく、付属のショルダーストラップを取り付けてショルダーバッグとしても使用可能です。

背面にはキャリーバー通しが付いているため、スーツケースにオンして楽に移動ができます。

ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチート ショルダーバッグ ポーチ入り ポケッタブル

価格：2,900円 (税込)

半月のような丸みのあるフォルムが特徴のハーフムーンバッグ。

キャラクターとロゴがプリントされた巾着ポーチの中にバッグが収納されています。

ショルダー部分はバックル付きで着脱しやすく、ポールなどに吊り下げて使うこともできる便利な仕様です。

ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチート 圧縮ポーチ セット

価格：4,500円 (税込)

ファスナーを閉めるだけで衣類をコンパクトに収納できる圧縮ポーチの3点セット。

ドナルドデザインのLサイズが1点、ホセ・キャリオカとパンチートデザインのMサイズが各1点（計2点）セットになっています。

かさばる衣類をすっきりまとめられる、パッキングの必需品です。

ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチート ポーチ ハンギング

価格：3,300円 (税込)

4つのメッシュポーチが面テープで取り付けられており、自在に取り外しができる便利なポーチ。

荷物の量に合わせてポーチの数を減らしたり、単体で持ち運んだりとアレンジが可能です。

フックなどに吊り下げて使うこともできるので、旅行先やジムなどで活躍します。

ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチート シューズケース

価格：2,000円 (税込)

『三人の騎士』の総柄デザインが可愛いシューズケース。

スーツケースやバッグの中で他の荷物を汚すことなく、靴を持ち運べます。

機内での履き替え用シューズの収納にもおすすめです。

ドナルド ラゲッジタグ マスコット付き

価格：2,500円 (税込)

ソンブレロをかぶったドナルドのフェイス型マスコットがついたラゲッジタグ。

ぬいぐるみ素材で立体的に作られており、存在感抜群です。

ホセ・キャリオカ ラゲッジタグ マスコット付き

価格：2,500円 (税込)

カンカン帽をかぶったホセ・キャリオカのマスコット付きラゲッジタグ。

レトロ感のある色合いがポイントで、スーツケースの目印にぴったりです。

パンチート ラゲッジタグ マスコット付き

価格：2,500円 (税込)

大きなソンブレロをかぶったパンチートのマスコット付きラゲッジタグ。

マスコットは取り外し可能なので、シーンに合わせて使い分けができます。

ボトル・ケース セット ポーチ入り

価格：2,200円 (税込)

ベーシックなミニボトルやポンプ、スプレータイプのボトルなどが揃ったセット。

『三人の騎士』がデザインされたポーチに入っており、旅行やジム、サウナなどに便利です。

物語の舞台であるラテンアメリカをイメージした賑やかなデザインは、持っているだけで元気になれそうなアイテムばかり！

ディズニーストア『三人の騎士』TRAVEL WITH AMIGOSの紹介でした。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。

© Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルド・ホセ・パンチートのトラベルグッズ！ディズニーストア『三人の騎士』TRAVEL WITH AMIGOS appeared first on Dtimes.