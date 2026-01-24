＜ウチの夫は普通じゃない！＞わが家に余裕がないのは誰のせい？自分の立場を理解して！【中編まんが】
私は母と娘マリカ（2歳）の3人で、年に二度旅行をするのが恒例になっています。お金は父が出してくれるのですが、その理由は障害のある兄の面倒を見たり、いろいろと苦労したりしている母の姿を見ているからです。そして私は、余計なことを忘れて楽しめるように配慮しています。しかし最近になって、夫・ナオユキ（33）がその旅行についていきたいと言うのです。私と夫は、離婚の話し合いをしてからの再構築中。連れていきたいとは思いません。
私たちの旅行は、普段の生活が大変な母の息抜きのためでもあります。それなのに夫は「家族なんだから一緒に行ったっていいだろう」と主張します。
義実家はお世辞にも裕福とは言えず、日々節約をして暮らしているため、お祝いをもらったことがありません。先日夫と義母が出かけたときだって、支払いはわが家です。
外食もこちらが費用を負担しなければいけないので、わが家に余裕がなくなってからは、一緒に食事をする機会もありませんでした。
わが家には、わが家だけで旅行資金にかけるお金はありません。生活はギリギリか赤字です。どうしてこうなったかというと、夫が転職を繰り返すことと、無職が続いたことが原因でしょう。赤字が続いて、持ちなおすことができないのです。
もしかしたら父は、夫の分のお金も出してくれるかもしれません。たまに「ナオユキ君は行かないのか？」と聞いてくれますから。でも……。
夫は旅行が比較的好きな人でした。
でもそれ以上に「無料の旅行」（私の父が出してくれるから）に自分が同伴できないのは、損をしたような気分になるからついていきたいのでしょう。
そういう図々しいやつなのです。
私たち夫婦に愛があったときなら、父と母に一緒に旅行する承諾を取ったかもしれませんが、今は承諾を取る以前に私が「連れていきたくない」と思うのです。
夫がいれば、きっと母がリフレッシュできず本末転倒だし、父の出費が多くなる。
何より私もリフレッシュできません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
