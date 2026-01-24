この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」が、「【2026年最新】ダイエット以外で『脂肪肝』を消す意外な裏ワザが発覚しました【放置厳禁】現役医師解説『隠れ脂肪肝』の原因と肝硬変の予防法」と題した動画を公開。総合診療専門医の舛森悠医師が、お酒を飲まず、太ってもいないのに発症する「隠れ脂肪肝」の意外な原因と、その改善法を解説した。



舛森医師は冒頭で、健康意識が高いにもかかわらず脂肪肝と診断された50代女性の事例を紹介。「彼女の肝臓を壊していたのは、実はよかれと思って行っていた生活習慣だった」と指摘する。



氏によると、痩せている人が脂肪肝になる主な原因は「現代人の筋肉量の低下」と「間違った健康法の蔓延」の2つであるという。筋肉は食事で摂取した糖質をグリコーゲンとして貯蔵するタンクの役割を果たすが、筋肉量が少ないと行き場を失った糖質が肝臓に集中し、脂肪として蓄積されやすくなる。



さらに、健康のためにと飲んでいるフルーツジュースも危険だと警鐘を鳴らす。果物に含まれる糖質「果糖（フルクトース）」は、その約95%が肝臓で代謝されるため、過剰に摂取すると直接的に脂肪肝のリスクを高めてしまうと解説した。



動画の後半では、ブラックコーヒーの摂取やスクワットなど、肝臓の脂肪を溶かすための具体的な「リカバリー習慣5選」を紹介。舛森医師は、見た目や体重が変わらなくても、正しい知識に基づいた生活習慣で体は内側から変えていけると述べ、安易な健康情報に惑わされないことの重要性を訴えた。