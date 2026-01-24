この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「元本750万円が+28.4%に」新NISAでS&P500に月30万積立した結果。2026年の相場は“中間選挙”がカギか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用YouTuberの小林亮平氏が「【2026年も上昇続く？】新NISAでeMAXIS Slim米国株式(S&P500)に月30万積立した結果がすごい【25ヶ月目で元本750万】」と題した動画を公開。新NISA制度を活用し、人気投資信託「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」へ25ヶ月間、毎月30万円を積み立てたリアルな運用結果を報告した。



小林氏はまず、25ヶ月目の運用実績として、投資元本750万円に対し、損益が+2,131,455円(+28.4%)に達し、「過去最高益」を更新したと明かした。氏はこの好調の背景について、堅調な米国経済に加え、「1ドル＝160円近くの超円安もあって米国株の黄金時代が継続している」と分析する。



今後の見通しとして、複数の大手金融機関が2026年末のS&P500指数に対して軒並み上昇予想を出していることを紹介。その一方で、2026年は米国の中間選挙の年である点に注意を促す。氏は、「歴史的に政治不透明感から弱気相場の傾向になる」というアノマリーに言及し、相場が不安定になる可能性を指摘した。



これらの状況を踏まえ、小林氏は年初に資金をまとめて投じる「年初一括投資」ではなく、今後も淡々と「積立」を継続する方針であると語る。相場が好調な中でもリスク管理を怠らず、精神的な余裕を持って投資を続けることの重要性を自身の戦略をもって示した形だ。新NISAでの資産形成を実践する上で、具体的な運用実績と将来を見据えた冷静な分析が示された内容となっている。