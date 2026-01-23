±Ç²è¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¸ø³«»þ´üÊÑ¹¹¡¡2·î¸ø³«Í½Äê¤âºÆ¤Ó±ä´ü
¡¡2·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù¤¬¡¢À½ºî¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¸ø³«»þ´ü¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¸ø³«Æü¤Ï2·îÃæ¤Ë²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²ø¤·¤¤¿·¥¥ã¥é¤ÎËâË¡¾¯½÷¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¤Î±ÇÁü
¡¡ºîÉÊ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù¸ø³«±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡2026Ç¯2·î¤è¤ê¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À½ºî¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¸ø³«»þ´ü¤òÊÑ¹¹¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¸ø³«Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2026Ç¯2·îÃæ¤Ë²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Á°Çä·ô¤Ê¤É¤Ï¡Ö¤Ê¤ª¡¢´û¤Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¥à¥Ó¥Á¥±¡¦Á°Çä·ô¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø³«»þ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ã¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡ä¡Ù¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø[¿·ÊÔ] ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ë°ú¤Â³¤Áí´ÆÆÄ¤Ï¿·Ë¼¾¼Ç·»á¡¢µÓËÜ¤ÏµõÊ¥¸¼»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤ÏÁó¼ù¤¦¤á»á¡¢²»³Ú¤Ï³á±ºÍ³µ»á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡À©ºî¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÅö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿2024Ç¯Åß¤«¤é2025Ç¯Åß¤Ø¤È¸ø³«Æü¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤È¸ø¼°¤ÏÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ºî±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ï2013Ç¯10·î¸ø³«¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« [¿·ÊÔ]ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡Ù°ÊÍè¡¢12Ç¯4¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Ï¡¢Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿Âå½þ¤È¤·¤Æ¡ÖËâË¡¾¯½÷¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¿ÍÎà¤ÎÅ¨¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ò¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¦¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡2011Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¡¢¾¯½÷¤ÈËâË¡¾¯½÷¤¬Êë¤é¤¹À¤³¦´Ñ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤áÏÃÂê¤Ë¡£2013Ç¯¤Ë´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö[¿·ÊÔ] ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢[¿·ÊÔ]¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¿¼Ìë¥¢¥Ë¥á¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ20²¯±ß¤ÎÂçÂæÆÍÇË¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ä¥²¡¼¥à¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢Åù¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢Àä¤¨¤ºÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
