【その他の画像・動画等を元記事で観る】「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーを務める3人組ユニットClariS。先日、12月10日に「魔法少女まどか☆マギカ」にフォーカスしたコンセプトEP「リンクス」を発売することが発表されたが、このたび、その収録曲「コネクト -season 03-」のMusic Videoが公開された。TVアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」オープニングテーマとして2011年2月にリリースされた「コネクト」は、ストリ