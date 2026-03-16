3月10日からローソンでスタートした『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』キャンペーンに関する一般ユーザーの投稿に批判が殺到している。【写真】配布禁止なのに……販促品をゲットしたことを報告し炎上したXユーザー広報部は「店舗の特定には至っておりません」《今日のローソン戦利品ですー！！朝活からのお仕事大変でした欲しいもの揃えられたので満足です》添付された写真にはキャンペーンで配布