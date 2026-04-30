新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月30日（木）午後５時より、傑作ダークファンタジー『魔法少女まどか☆マギカ』シリーズを無料一挙放送する。 『魔法少女まどか☆マギカ』は、2011年に放送されたシャフト制作によるオリジナルアニメで、本作では中学生の少女・鹿目まどかを中心に願いを叶える代償として人類の敵と戦う“魔法少女”となった少女たちの過酷な運命が描かれる。魔法少女たちの可愛らしい見た目とは裏