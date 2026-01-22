＜節約！＞ひとりで食べる簡単なお昼ご飯。何を食べればいいか参考にしたいので教えて！
みなさんは、自宅にいるときのひとりでのお昼ご飯はどのようなものを食べていますか。自分だけの分となると、なんとなく簡単さや手軽さを求めてしまうこともあるでしょう。だからこそ聞いてみたい。そのように思ったママからの質問です。
『みんなは自分だけの簡単なお昼ご飯って、どういうものを食べている？』
ひとりだからこそステキなお昼ご飯を食べたい日もあれば、やる気皆無で爆速・秒速で完成するお昼ご飯にしたいと考える日もあるでしょう。投稿者さんの場合は「納豆ご飯だけ」といった王道簡単お昼ご飯をあげていました。参考にもなるし共感もできそう、そのようなママたちの“簡単なお昼ご飯”を見てみましょう。
『フライパンを洗うのはちょっとだけ面倒だけど、納豆チャーハンが好きでよく作る』
『ご飯にソーセージを乗っけて、全部まとめてレンジでチンする』
トップバッターは、王道簡単お昼ご飯でありながら“調理”はする系のメニュー。調理と言っても炒めるだけ・温めるだけかとツッコまれそうですが、十分調理ですよね。面倒でも一手間の調理をしていますし、頑張っていると言っても過言ではない……でしょうか。手軽で簡単な調理法で作ると、洗い物も減らせますし、ひとりお昼ご飯にはうってつけですよね。
『お茶漬け』
『卵かけご飯』
お次は爆速で完成する簡単お昼ご飯の登場です。一手間加えるとすれば、市販のお茶漬けの素をかけたり、卵かけご飯にかける調味料に一工夫してみたりでしょうか。卵かけご飯はなにげに食べ方のバリエーションが豊富で、毎日でも食べられる鉄板メニューかもしれません。卵かけご飯が好きな奥様、オススメの食べ方を教えてくださ〜い。
『カップ麺。簡単お昼ご飯用に買い置きをしてある。まさにこれから食べるよ』
『カップラーメン・カップうどんorそば・カップ焼きそば』
市販のレトルトを使用する声も寄せられるなか、やはり簡単さを争うとなると“カップ系”は外せませんよね。お湯を注ぐだけの簡単さは魅力的です。カップ焼きそばのようなお湯を捨てるという工程ですらひと手間に感じる手軽さ。いろいろな種類を取り揃えておけば、毎日食べても飽きなさそうです。
やる気があるとき限定「簡単お昼ご飯」
『手抜きの度合いによるけど、わりと元気なときは、玉子焼き・目玉焼き+ソーセージ＋ご飯。スクランブルエッグをパンにはさんだ手抜きサンドが多いかな』
『やる気があるときはトマトとひき肉でミートソースを作ってパスタにしている。この夏はキュウリと豆腐の冷や汁にも世話になった』
同じ簡単お昼ご飯でも、やる気のあるときとないときでは話が違いますよね。自宅にある食材の状況でもどこまで簡単にするかは変化しそうです。手軽に簡単に、でもちょっと頑張ったお昼ご飯もたまにはいいかもしれません。
究極の簡単お昼ご飯！？
『犬の散歩途中にあるカフェやレストランでランチしています』
『食べません』
究極の簡単お昼ご飯ということで、両極端な例を紹介してみました。外食は出かけることをさっぴけば、作る手間も片づける手間もない、本気の簡単お昼ご飯とも言えそうです。その対極にあるような「食べない」選択。これもわかる気がしませんか？ 自分だけのご飯って何を食べるか考えるだけでも面倒になることもありそう。この段階で躓くと、カップ麺にお湯を注ぐことすら苦痛になりそうですよね。おなかが空いていないときの選択肢としては、アリかもしれません。
そのまま食べられるパンが人気
『食パン丸かじりとコーヒー』
『菓子パン』
『近所のパン屋さんで食べたいパンを買ってきておく』
簡単なお昼ご飯で量もさほど必要ない場合はパンもいいですね。パン屋さんで購入したもの、スーパーやコンビニで売られている菓子パンや惣菜パンと、バリエーションも意外に豊富。食パン丸かじりという豪快スタイルなママも登場しましたが、トーストまでできれば同じ食パンでも目新しさが味わえそうです。
『チーズトーストにトマトジュース。皿は使わないで広告紙を敷く。ジュースは紙コップ』
パンのいいところは、食器を使わなくても食べられることかもしれません。広告やティッシュ・キッチンペーパーをお皿代わりにすれば、食べ終わったらゴミ箱にポイっと捨てるだけ。作らなくていい、洗い物しなくていい、おいしい。最高ですよね。
簡単なお昼ご飯、何を食べる？
スナック菓子だけで済ませたり、子どものお弁当や昨夜の晩ご飯の残りを食べたり。簡単調理のレトルトやカップ麺、買ってきたお惣菜やパン、さまざまな簡単お昼ご飯メニューが寄せられた今回のトークテーマ。みなさんの簡単お昼ご飯に近いものはありましたか？ もしよかったら、みなさんの簡単お昼ご飯メニューも教えてくださいね。ひとりお昼ご飯で何を食べるか迷ったら参考にしてください。