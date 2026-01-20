Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月20日は、エンタメと仕事の質を劇的に変えるApple（アップル）の「13インチiPad Pro（M4） Wi‑Fi + Cellularモデル」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple 13インチiPad Pro (M4): Ultra Retina XDR ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、LiDAR スキャ ナ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信(eSIM)、Face ID、一日中使えるバッテリー - スペースブラック 188,800円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

極薄＆軽量で持ち運びもラクラク。Appleの「13インチiPad Pro（M4） Wi‑Fi + Cellularモデル」が18%オフ

薄さ・軽さ・パワフルさの3拍子が揃った、Apple（アップル）の「13インチiPad Pro（M4） Wi‑Fi + Cellularモデル」が18％オフ。

13インチという大画面でありながら、厚さは最薄の5.1mmを実現。カバンのわずかな隙間に入れて持ち運べます。

重さはたったの582gと軽量。片手で持ち続けても、腕が疲れにくく長時間使用できますよ。

高精細ディスプレイで動画視聴も楽しさアップ。ゲームや編集作業もこれ1台でOK

Ultra Retina XDRディスプレイを搭載。最大輝度は1000ニトと明るく、屋外の強い日差しの中でも画面をはっきり見ることが可能です。

ProMotionテクノロジーによって、10Hz〜120Hzの可変リフレッシュレートを実現。静止画や動画などに合わせて自動で調節。表示の滑らかさと省エネを両立しています。

動画編集や3Dゲームもサクサク動く高性能なM4チップを内蔵。毎秒38兆回の演算をこなす「Neural Engine」のおかげでAI機能もスムーズ。

写真から不要なものを消去したり、音声をリアルタイムで文字起こしするなど、何気ない作業で比類なき力を発揮します。

1200万画素のカメラは写真撮影も書類のスキャンも可能。最強の仕事道具で作業効率も向上

38.99Whの大容量バッテリーはパワフル。ビデオ再生で最大10時間も連続視聴できますよ。

1200万画素の背面カメラは写真・動画の撮影だけでなく、書類のスキャン、部屋の間取りを高精度に3Dスキャンすることも可能です。

Apple PencilやMagic Keyboardなど周辺機器も充実。日常使いのアイテムから「最強の仕事道具」へと進化しますよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月20日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

