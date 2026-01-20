【都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻】 開催期間：2月20日～ 順次 会場：有楽町マルイなど

集英社ゲームズは、イベント「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」を2月20日より全国5都市で開催する。会場は東京都の有楽町マルイなど。

本イベントはアドベンチャー「都市伝説解体センター」の発売1周年を記念して開催されるもの。フォトスポットなどの展示に加え、本作を開発する墓場文庫の描き下ろしイラストを使用したグッズも販売される。さらに、入るために合言葉が必要な「口に出しても存在しない部屋」も存在し、ここは写真撮影やネタバレ厳禁のエリアになっている。

東京会場を皮切りに全国5都市をまわる予定で、東京会場は体験展示エリアと物販エリアに分けられ、体験展示エリアは入場料が900円必要になる。また、開催初日の2月20日より2月23日にかけての4日間は混雑緩和のため、先着の事前予約制になる。こちらの予約は2月12日に開始を予定。グッズ情報も合わせて公開された。

開催場所

・東京会場：有楽町マルイ 2月20日～3月8日

・大阪会場：あべのキューズモール 3月20日～4月5日

・愛知会場：セントラルパーク 4月17日～4月26日

・福岡会場：博多マルイ 5月2日～5月17日

・北海道会場：サッポロファクトリー 5月29日～6月7日

記念撮影ができる「でっかいトシカイくん」が登場予定

アクリルスタンド

トレーディング缶バッジ

ファビュラスくじ「A賞 ベッドライナー」

ファビュラスくじ「B賞 イルミナカードブランケット」

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES