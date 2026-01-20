「チェーン店不毛の地」高知県で絶大な人気を誇る「謎のコンビニ」があった！県民の胃袋を満たす「独自の経営手法」

日本最大の「チェーン店空白県」と呼ばれる高知県。

一方、ミニストップを除く大手コンビニチェーンは続々と参入。他府県同様に激戦を繰り広げているが、なかでも県民から圧倒的な支持率を集めるローカルコンビニが存在する。

「謎のコンビニ」の正体

大手チェーン店から「最後のフロンティア」と呼ばれる高知県。

そんななか、地元民から熱烈に愛されるローカルコンビニがある。それが「ローソン高知」だ。店名こそ大手コンビニチェーンの名が入っているが、運営元は県内で大型スーパーマーケットを20店舗以上も展開する地元企業「株式会社サニーマート」と「ローソン」の共同事業で、高知県限定のローカルチェーンだ。

「『ローソン高知』の前身となるのが『スリーエフ』です。『スリーエフ』は神奈川県横浜市に本社を置き、東京や神奈川でスーパーマーケットを40店舗以上構える富士スーパー（現富士シティオ）が1981年に設立したコンビニブランドですが、2001年に『サニーマート』がフランチャイズ契約をすると、他店とは一線を画した独自路線を展開。それが人気を博し、2015年にはローソンと合併。現在の『ローソン高知』が誕生しています。合併後、店名は『ローソン』に変更されていますが、長年『スリーエフ』として支持を集めたコンビニだけに、今でも地元の人たちのなかではいまだに同店を『スリーエフ』と呼ぶ人も少なくありません」（地元紙記者）

登場当時から地元スーパーが運営を担うスリーエフ。独自手法として話題を集めたのが店内調理というシステムだ。

ローソン高知の「独自路線」とは…

「店舗に厨房を併設し、お弁当やおにぎりなどを店内で調理している。毎日、昼前には出来立てのオリジナル弁当や温かくおにぎりが並んでいました。なかでも人気商品となったのが『ばくだんおにぎり』。通称『爆おに』です。その名の通り、通常のコンビニおにぎりが120ｇ程度と言われるなか、爆おには約250ｇとおよそ倍の大きさ。具材も玉子焼きやチキン南蛮、竜田揚げなどバラエティに富んでおり、握りたてという希少価値も合わせて人気を集めました。腹ペコの学生、さらに1個で満足すると女性からの支持も高かった」（同前）

ローソンとの合併後も店内調理は継続され、県外のローソンが備える「まちかど厨房」とは差別化させた「える厨房」という名で現在も高知県民に親しまれている。ローソン高知は2025年11月時点で137店舗を展開。現在も一大ローカルチェーンとして地元に根付いた経営を続けている。消費経済アナリストでコンビニ評論家でもある渡辺広明氏が解説する。

「これまで中食と言えばコンビニやスーパーがシェアを持っていましたが、コロナ禍以降は外食店がテイクアウトやデリバリーをこぞってスタートさせ、今や胃袋の奪い合いになっている。そんななか、地元で出来立てを先行していたローソン高知が支持を集めるのは当然です。子供のころから食べていたお弁当は大人になっても食べたくなるものですからね。また過疎エリアでは物流がストップしてしまうケースが起こりやすいですが、厨房設備を導入していれば最悪、商品が届かなくても手元にある食材でお弁当や総菜を作ってしまえる利点があります」

地元企業と大手コンビニが提携し、シェアを誇る高知県。チェーン店不毛の地と呼ばれる一方で、独自の文化も進化しているのだ。

