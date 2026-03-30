高知競馬の今年度（2025年度）の売り上げが過去最高を更新し、初めて1000億円を超えたことがわかりました。高知県競馬組合は、3月27日に開かれた県と高知市の議員で構成する組合議会で、高知競馬の2025年度の売り上げを明らかにしました。2025年度の売り上げは、前の年度を10億7100万円上回る1010億4700万円と3年連続で過去最高を更新し、初めて1000億円を超えました。組合では、売り上げが伸びた要因としてインターネット販