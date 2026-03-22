21世紀枠で初出場の高知農、1-8で日本文理に敗戦初めての甲子園で歴史的な得点が生まれた。第98回選抜高校野球大会は21日、大会3日目が行われ、第2試合では21世紀枠で春夏通じて初出場の高知農（高知）が日本文理（新潟）と対戦。4点をリードされた4回に1点を奪いアルプススタンドを沸かせた。0-4で迎えた4回1死一、三塁。6番・栗山典天外野手（3年）は初球のスライダーを積極的に狙った。鋭い打球は一、二塁間を抜けて右前へ