早咲きの桜はすでに都内でも見かけますが、ソメイヨシノはこれからが本番です。高知県や山梨県では、ソメイヨシノが数輪開花している樹もあるようです。週の後半は、関東から九州で、桜の開花ラッシュとなりそうです。この先の天気から、お花見におすすめな日をお伝えします。春分の日20日(金)と21日(土)は、開花したての桜を楽しめそう明日16日(月)と17日(火)は、晴れる所が多いでしょう。ただ、関東沿岸部や、山梨県、静岡県は、