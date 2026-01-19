【ポケモン】「ポケパーク カントー」、「ピカチュウのおにぎりや」のメニューが公開表情違いのトレー（全5種）がかわいい！
【ポケパーク カントー】 2月5日 開業予定
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
よみうりランドは、2月5日に開業を予定している屋外常設施設「ポケパーク カントー」で展開するフードワゴン「ピカチュウのおにぎりや」のメニューを公開した。
パーク内のエリア「カヤツリタウン」で展開されるフードワゴン「ピカチュウのおにぎりや」の詳細が公開。公式サイトページが更新され、メニューのラインナップが明らかとなった。
「ピカチュウのおにぎりや」ではおにぎり・とん汁・からあげなどを販売。おにぎりトレーはデザイン5種のうち、ランダムで1種提供となる。
おにぎり (めんたいこ＆クリームチーズだし醤油漬け)
おにぎり (大葉みそとしゃけ)
おにぎり(九条ねぎと牛肉のしぐれ煮＆ごぼう)
おにぎり(昆布とツナマヨネーズ)
具だくさんとん汁
竹炭からあげ
