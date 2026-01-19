WBC特別映像「歓喜と挑戦の20年」上原浩治氏や松坂大輔氏ら歴代の日本代表選手が出演
World Baseball Classic Inc.は1月19日、ワールドベースボールクラシックが20周年を迎えることを記念し、日本代表のこれまでの戦いと大会の歴史を振り返る特別映像「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年 -世界一の称号を懸けた戦いの、表と裏に迫る-」を公開した。
この企画は、これまでのワールドベースボールクラシックを語る上では欠かせないOB選手をはじめ、日本代表として世界と戦った経験のある他競技のアスリート、野球をこよなく愛する著名人に、20年の歴史を様々な視点で振り返ってもらい、大会の意義や価値を伝えるとともに、多くの人たちに「2026 ワールドベースボールクラシック」をより一層楽しんでもらえるように、との思いを込めて制作。
日本を背負い世界と戦うことの誇りや苦悩、勝利への期待に応えるため選手たちが挑んできたストーリーを内側と外側から表現した本作は、大会の本質とワールドベースボールクラシックに日本が熱狂する理由を感じられる作品となっている。
作品には、上原浩治氏、里崎智也氏、松坂大輔氏、岩隈久志氏、内川聖一氏、中田翔氏といった歴代の日本代表選手が出演し、出場当時のエピソードや、大会の印象などについて語っている。
また、サッカー界において日本の代表として世界に挑む舞台を経験した、中澤佑二氏、澤穂希氏も出演。他競技のアスリートから見た、ワールドベースボールクラシックの印象や、日本を代表して世界と戦うことについて話している。
さらに、芸能界屈指の野球好きとして知られる亀梨和也、お笑いコンビ・バッテリィズは、これまでの大会で印象に残っているシーンや、今後の侍ジャパンに期待することなどについて語っている。
（World Baseball Classic, Inc.［商標、著作権、名称、画像その他の知的財産はWorld Baseball Classic, Inc. の許可を得て使用されています。］）
