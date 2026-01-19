「ブルース・ブラザーズ」が登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ライト・ヒア、ライト・ナウ！ 〜Discover U!!! バージョン〜』
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えます。
四半世紀の感謝を込めて、2026年3月4日（水）から2027年3月30日（火）まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年をお届け！
毎年大人気のストリート・ショーも“Discover U!!!”をテーマに特別な演出で開催されます☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ライト・ヒア、ライト・ナウ！ 〜Discover U!!! バージョン〜』
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン。
『アルティメット・ブルース・バッシュ 〜音楽の色〜』
開催期間：2026年3月27日（金）〜
開催場所：ニューヨーク・エリア
セサミストリートのクッキーモンスターとグローバーが大活躍するステージに、あの「ブルース・ブラザーズ」が登場！
ニューヨーク・エリアに、約17年ぶりにジェイクとエルウッドが帰ってきます。
ソウルフルな楽曲と捧腹絶倒のパフォーマンスで、色とりどりの音楽の世界を、思いっきり楽しみましょう。
『パワー・オブ・ロック 〜ユー・ロック！〜』
開催期間：2026年3月13日（金）〜
開催場所：ハリウッド・エリア
毎年大人気の“パワー・オブ”シリーズを2026年も開催。
実力派シンガーたちがアドレナリン全開のロックステージを展開します。
誰もが知るロックの名曲に加え、25 周年記念の『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』のために制作されたオリジナルソング「The Power of U」もロックなアレンジで披露します。
心の底から自分を解放して、歌って叫んで、超熱狂してください。
ユニバーサル・ワンダーランド〜レッツ・スマイル・トゥギャザー！〜
開催期間：2026年3月3日（火）〜
開催場所：ユニバーサル・ワンダーランド
パークの仲間と25周年を楽しくお祝い！
歌って踊って、みんな一緒に盛り上がろう！
『クロミ・ライブ 〜 Discover Me Discover U!!! 〜』
開催期間：2026年3月27日（金）〜
開催場所：ニューヨーク・エリア
大人気のマイメロディとクロミが、新たな楽器やビートボックス、サンプリングに挑戦。
キュートでロックな新ステージでカムバックします！
フィナーレでは、クロミバージョンの新パレードソング「ThePower of U」で、25周年をお祝いします。
お祭り騒ぎのストリート・ショーが集結！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ライト・ヒア、ライト・ナウ！ 〜Discover U!!! バージョン〜』は、2026年3月3日より順次スタートです。
