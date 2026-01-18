「Apex」年間王者を決める「ALGS Year 5 Championship」はアメリカの「Oblivion」が優勝！
【ALGS Year 5 Championship】 開催期間：1月15日～1月18日 開催場所：大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
「ALGS Year 5 Championship」決勝進出チーム（出場地域／★は終了時点でマッチポイントだったチーム） Team Falcons（Americas／★） GoNext（EMEA） TSM（Americas／★） Hotdog Mafia（Americas） Virtus.pro（Americas） Alliance（EMEA） Supernova（EMEA） Gen.G Esports（APAC South） ENTER FORCE.36（APAC North／★） Shopify Rebellion（Americas） UNLIMIT（APAC North／★） LEGACY（Americas） Oblivion（Americas／★） Crazy Thieves（Americas／★） S8UL（APAC South／★） Ninjas in Pyjamas（Americas／★） Fnatic（APAC North） Five Fears（APAC South） GROW Gaming（Americas／★） SBI e-Sports（APAC North）
(C) 2026 Electronic Arts Inc.
北海道札幌市にて開催されたバトルロイヤルゲーム「Apex Legends」の公式世界大会「Apex Legends Global Series（ALGS） Year 5 Championship」において、米国のプロeスポーツチーム「Oblivion」が優勝した。
「ALGS Year 5 Championship」は2025～2026年シーズンの年間王者を決める世界大会。前回の「Year 4」に引き続き、北海道札幌市の「大和ハウス プレミストドーム」にて開催され、決勝のチケットは完売するなど大盛況となった。
決勝では20チーム中9チームがマッチポイントとなる接戦だったが、米国のプロeスポーツチーム「Oblivion」が年間王者に輝いた。日本と韓国を含む「APAC North」地域のチームは「ENTER FORCE.36」が3位、「Fnatic」が9位、「UNLIMIT」が10位、「SBI e-Sports」が17位でファイナルを終えた。
