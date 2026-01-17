バッグのワンポイントに！【3COINS】思わず集めたくなる♡「激かわキーホルダー」

近年、バッグにキーホルダーやチャームをジャラッと付けて、可愛く盛るのがトレンド。【3COINS（スリーコインズ）】からは、集めたくなりそうな「激かわキーホルダー」が続々発売されています。高級感のあるレザー調素材で大人も取り入れやすいキーホルダーや、うさぎのマスコットに胸がときめくキーホルダーなど、注目のアイテムをご紹介。どれもハートモチーフを取り入れたキーホルダーで、バッグのワンポイントにするだけで、女子力も気分もアップしそうです。

細部までこだわったフェイクファーキーホルダー

【3COINS】「ハートチャームキーホルダー」\660（税込）

ふわふわのフェイクファー素材とハートの組み合わせが、たまらなく可愛いキーホルダー。いつものバッグに付けるだけで、冬ムードもトレンド感もアップしそう。金具部分もさりげなくハート型になっているという、細部までこだわったデザインも魅力的です。ベージュとブラウンのコードも可愛いポイントに。

プラスワンで可愛く映えるマスコットキーホルダー

【3COINS】「うさぎハートキーホルダー」\770（税込）

もこもこ素材のうさぎのマスコットに、胸がキュンとしそうなキーホルダー。シックなモノトーン配色で作られているため、子供っぽくなりすぎず大人もコーデに取り入れやすそうです。うさぎとハート、コード、3つのモチーフがセットになっているので、存在感もバッチリ。シンプルなバッグも一気に可愛く映えそうです。

ポーチ機能付き！ 大人に似合う高見えキーホルダー

【3COINS】「PUハート型ポーチキーホルダー」\660（税込）

キーホルダーやハートモチーフを取り入れたいけれど、なかなか挑戦できない……。そんなミドル世代には、高級感のあるレザー風素材で作られている、こちらのキーホルダーがおすすめです。派手見えしすぎない、落ち着いたトーンのレッドカラーで、甘さをセーブ。大人コーデとの相性も良さそう。鍵やリップなどの小物入れに便利そうな、ポーチ機能付きなのも嬉しいポイントです。

色違いで欲しい！ 一目惚れ級に可愛い犬キーホルダー

【3COINS】「オーロラリボン犬キーホルダー」\550（税込）

オーロラカラーのリボンとつぶらな瞳の犬、ハートモチーフやチェック柄と、可愛いがギュッと詰まったキーホルダー。ストラップ感覚で使えそうなので、バッグだけじゃなく、スマホに付けるのもおすすめです。ブルー・ブラック・ベージュの3色展開なので、友達や親子でイロチ買いするのもいいかもしれません。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i