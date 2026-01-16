¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾¿ô¤ÏÂ¿¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡¡µåÂ®¤Ç°Û¤Ê¤ë¡ÈÎ¢ÉÕ¤±¡É¡ÄÃæ³ØÀ¸¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¿ôÃÍ
¸µ¥ä¥¯¥ë¥Èº¸ÏÓ¤Îµ×¸Å·òÂÀÏº»á¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶µ¼¼¡×¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾åÃ£¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶µ¼¼¡×¤¬2025Ç¯12·î21Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥ÈÅê¼ê¤ÇÆ±¼Ò¼Ò°÷¤Îµ×¸Å·òÂÀÏº»á¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸30¿Í¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È³°Ìî¼ê¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸µ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡¦»ÖÅÄ½¡Âç»á¡Ê¸½ÃæÆü¥²¡¼¥àÀïÎ¬¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È·ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¹ÖºÂ¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿µ×¸Å»á¤Ï¡¢¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤¬Âç»ö¡×¤È¥Ç¡¼¥¿¤Î½ÅÍ×À¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Î¼ÂÎÏ¤ä¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°·¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÂÇ¼Ô¤ÎÂÇÎ¨¤äËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤ÎÃ¥»°¿¶¤äËÉ¸æÎ¨¤Ê¤É¤Î»î¹çÀ®ÀÓ¡£¤â¤¦1¤Ä¤¬¡¢À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤À¡£Åê¼ê¤Ê¤éµåÂ®¤ä²óÅ¾¿ô¡¢ÂÇ¼Ô¤Ê¤é¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÂÇµåÂ®ÅÙ¡£¡Ö2¤Ä¤òÎ¾Êý¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡¢¿ôÃÍ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸Åê¼ê¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ1¤À¤È¤À¤¤¤¿¤¤¡ÊµåÂ®¡Ë100¥¥íÁ°¸å¡£¤½¤³¤½¤³Â®¤¤Áª¼ê¤Ç110¥¥í¤°¤é¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤È120¥¥í°Ê¾å¤Ç130¥¥í¶á¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£Ãæ2¤Ë¤Ê¤ë¤È10¥¥í¤°¤é¤¤¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Â®¤¤Áª¼ê¤Ï120¥¥í½Ð¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ï130¥¥í½Ð¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡²óÅ¾¿ô¤Ï¡¢µåÂ®120¥¥í¤ÎÅê¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢2000²óÅ¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤Èµå¤ËÀÚ¤ì¤¬½Ð¤Æ¼ÂºÝ¤ÎµåÂ®¤è¤ê¤âÂ®¤¯¸«¤¨¤Æ¶õ¿¶¤ê¤¬Ã¥¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£110¥¥í¤ÎÅê¼ê¤À¤È1800¡Á1900²óÅ¾¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖµåÂ®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²óÅ¾¿ô¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤òÌÜ»Ø¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö²óÅ¾¿ô¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¡£
¡Ö²óÅ¾¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£µåÂ®¤ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÍ×ÁÇ¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢²óÅ¾¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Èµå¤¬ÄÀ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£Äã¤á¤Îµå¤ò½¸¤á¤Æ¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤ëÅêµå¤Ë¤Ê¤ë¡£²óÅ¾¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤¤¤¤¡¢¾¯¤Ê¤¤¤«¤é°¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Åêµå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
Â¬Äê¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Ä¤«¤à¤â¤Î¡×
¡¡µå¤Î·¹¤¤òÉ½¤¹²óÅ¾¼´¤Ï¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤Ê½Ä²óÅ¾¤Ï12»þ¤Ç¡¢¾å¼êÅê¤²¤Î±¦ÏÓ¤Ï12»þÈ¾¤«¤é1»þ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£µå¤Î²óÅ¾¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢ÊÑ²½ÎÌ¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ½¤¹²óÅ¾¸úÎ¨¤Ï0¡Á100¡ó¤Ç¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö²óÅ¾¼´¤¬12»þ¤Ë¶á¤¤¤Û¤Éµå¤Ï¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¤ÆÆâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤àµå¤À¤ÈÂÇ¼Ô¤ÏÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¡£¿ô»ú¤Ï¡¢¤¤¤¤°¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Ä¤«¤à¤â¤Î¡£¤½¤Î¿ô»ú¤À¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Íî¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤ê²£¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡£Åê¤²¤¿¤¤µå¡¢ÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤¤µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²óÅ¾¸úÎ¨¡¢²óÅ¾¼´¡¢²óÅ¾¿ô¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬º£¤Î»þÂå¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÇ¼Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÏÃæ1¤À¤È120¥¥í¡¢Ãæ2¤Ç130¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¡ÖÃæ3¤Ç140¥¥í½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¹ë¹â¹»¤Ë¿äÁ¦¤Ç¿Ê¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇµåÂ®ÅÙ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¡Ö800¥°¥é¥à¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç107¥¥í¤À¤È¤½¤³¤½¤³¤Ç¤¹¡£110¥¥í¶á¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂ®¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£Ãæ1¤ÇÂ®¤¤Áª¼ê¤À¤È100¥¥í¼å¡¢Ãæ2¤Ç105¥¥í¤À¤ÈÂ®¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÆþ¤ë¡£¼Ò²ñ¿Í¡¢¥×¥í¤Ï900¥°¥é¥à°Ê¾å¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç115¥¥í¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Î¿ô»ú¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂÇµå³ÑÅÙ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÃæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÊ¬ÀÏ¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤ë¤Î¤«¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÎý½¬¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¡×¡£¸½ºß¤ÏAI¤â¶î»È¤·¤ÆÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤òÂ¬Äê¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤ÆÌÜÉ¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¿ôÃÍ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¾åÃ£¤Ø¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÆ»¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë