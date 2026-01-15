¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥¹¡¼¥×ÌÍ¡ÖÈþÌ£¹áÏÒ¡Ê¤Ó¤ß¤³¤¦¤ï¤ó¡Ë¡×¡ãËãíåÅòÌÍ¡ä¡ã»ÀíåÅòÌÍ¡ä¡ã»²·ÜÅòÉ÷ÌÍ¡ä¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹²Ã¹©µ»½Ñ¤È¤Á¤å¤ë¤Á¤å¤ë¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤Î¥Þ¥í¥Ë¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥¹¡¼¥×ÌÍ¡ÖÈþÌ£¹áÏÒ¡Ê¤Ó¤ß¤³¤¦¤ï¤ó¡Ë¡×¡ãËãíåÅòÌÍ¡ä¡ã»ÀíåÅòÌÍ¡ä¡ã»²·ÜÅòÉ÷ÌÍ¡ä¤ò¡¢1·î26Æü¤«¤éEC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÎÌÈÎÅ¹¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£À½ÉÊ¤Ë¤Ï1¿©Ê¬¤ÎÌÍ¤ÈÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ190kcal°Ê²¼¡£ºòº£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡ÖËãíåÅò¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡Ö»ÀíåÅò¡×¡Ö»²·ÜÅòÉ÷¡×¤Î3¤Ä¤ÎÌ£¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
ÌÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¤Á¤å¤ë¤Á¤å¤ë¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤Î¥Þ¥í¥Ë¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥í¥Ë¡¼¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ç¤ó¤×¤ó¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëÄã¥«¥í¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥í¥Ë¡¼¤Ï¾®ÇþÊ´¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤Î¥«¥í¥ê¡¼¡£¤æ¤Ç¤¿¥Þ¥í¥Ë¡¼¤Ï100g¤¢¤¿¤êÌó70¡Á88kcal¡£¤æ¤Ç¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤Ï100g¤¢¤¿¤êÌó165kcal¡£¤´¤Ï¤ó¤Ï100g¤¢¤¿¤êÌó168kcal¡Ë¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼ÌÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëµ¤Ë¢¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¤¬À÷¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê½Õ±«¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¿©¤Ù±þ¤¨¡¦ËþÂ´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥í¥Ë¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÂÀ¤¯¤Æ¥³¥·¤Î¶¯¤¤Ä¾·Â2.0mm¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Æé¤ÇÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢ÌÍ¤ÎÄ¹¤µ¤ò12cm¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÆÃÃíÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢´Ý·Ü¤È·Ü¥¬¥é¤Î»Ý¤ß¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹²Ã¹©µ»½Ñ¡×¤È¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ì£¤Å¤¯¤ê¤ÎÃÎ¸«¡×¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾®Çþ¡¦ÂçÇþ¡¦¥é¥¤Çþ¡¦¥ª¡¼¥ÄÇþ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖËãíåÅò¡×¤Ç¤Ï¡¢8¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡ÊÅâ¿É»Ò¡¢²ÖÜ¥¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ñ¡¼¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥í¡¼¥ê¥¨¡¢¥¯¥í¡¼¥Ö¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡Ë¤Î¹á¤ê¤È»É·ã¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ ¤·¤Ó¤ì¤ë¿É¤µ¡×¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö»ÀíåÅò¡×¤Ç¤Ï¡¢´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤È¿ÉÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Û¡¼¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡È¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¥Ú¥Ñ¡¼¡É¤ÈÁÆÈÔ¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ñ¡¼¤Ç¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë »À¤Ã¤Ñ¿É¤µ¡×¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö»²·ÜÅòÉ÷¡×¤Ç¤Ï¡¢3¼ïÎà¤ÎÀ¸Õª¡Ê´¥ÁçÁÆ¤ß¤¸¤óÀ¸Õª¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢À¸Õª¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¯¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò±é½Ð¡£¡ÖÝî¤ß¤ï¤¿¤ë ¤¸¤ó¤ï¤ê´¶¡×¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
À½ÉÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÍ¤ò¾®Æé¤Ç¤æ¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤ÎÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤òÆþ¤ì¤¿´ï¤ËÃí¤°¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¼ê·Ú¤ÊÌë¤´¤Ï¤ó¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌîºÚ¤äÆù¡¢Íñ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¹¥¤ß¤Î¶ñºà¤ò°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤á¤Ð¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¤ÎÆ¯¤¯¼ãÇ¯½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ²¿¤«ÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¿20¡Á30Âå¤Î½÷À¼Ò°÷¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç´ë²è¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤Î¼ãÇ¯½÷À¼Ò°÷20¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡È¤¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¿©¤ÙÈè¤ì¤Ê¤¤ÌÍ¡É¤ä¡È¸µµ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡É¤ò¹¥¤à°ìÊý¡¢·ò¹¯¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÌÍ¤òÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ë¤·¤¿¤êÌîºÚ¤òÂ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤Î¹â¤¤¡¢·ò¹¯´¶¤Î¤¢¤ëÌÍÀ½ÉÊ¡×¤ÎÁªÂò»è¤Ï»Ô¾ì¤Ë½½Ê¬¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Þ¥í¥Ë¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¤´¼«°¦Ìë¤´¤Ï¤óÀ½ÉÊ¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ì£¤ï¤¤¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¾¶á¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¡¼¥É¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¼ãÇ¯½÷À¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£ÆÃ¤Ë¡ÖËãíåÅò¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¼ãÇ¯½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËãíåÅòÀìÌçÅ¹¤ÎÁý²Ã¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖËãíåÅò¡ß¥ì¥·¥Ô¡×¸¡º÷¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó30ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖËãíåÅò¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¤·¤¿3¼ï¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥¹¡¼¥×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾å¤Ç¡È¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¾®Çþ¡¦ÂçÇþ¡¦¥é¥¤Çþ¡¦¥ª¡¼¥ÄÇþ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤ËÌ£¤Î¸ü¤ß¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖËãíåÅò¡×¡Ö»ÀíåÅò¡×¡Ö»²·ÜÅòÉ÷¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÊ£¿ôÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤Î¹á¤ê¤äÊ£»¨¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¹©É×¤ò»Ü¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¿Í¤¬¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¡Ö¶ñºà¤¢¤ê¡×¤Ç¤â¡Ö¶ñºà¤Ê¤·¡×¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢À½ÉÊ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄ´À°¤·¤¿¡£»îºî²ó¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç170²ó°Ê¾å¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Ì£¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¡È¸½Âå¤ÎÆ¯¤¯¼ãÇ¯½÷À¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¤´¼«°¦Ìë¤´¤Ï¤ó¡É¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢20¡Á30Âå¤Î½÷À¼Ò°÷¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢2021Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£´ë²èÅö½é¤Ï¡¢·ò¹¯´¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡¦¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤âÅÙ¡¹µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¼ÒÆâ¤Î¼ãÇ¯½÷À¼Ò°÷¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢²¿ÅÙ¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÎý¤êÄ¾¤·¡¢Ìó5Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤ÆËÜÅö¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸°Æ¤ÏÌó20¼ïÎà¤«¤é¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤¬¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¼ãÇ¯½÷À¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡ÖÈÇ²èÉ÷¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥¹¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁªÂò¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¡£È¯ÇäÁ°¤Ë¡ÖJAPAN SAUNA¡ÝBU ALLIANCE¡×¤È¤Î¶¦ÁÏ´ë²è¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤ÊÆ¯¤¯½÷À¡×¸þ¤±¤Î»î¿©ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤â¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÊ£¿ôÀß¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£2·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¶¶ÉÕ¶á¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÌ£¹áÏÒ¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¯½÷À¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï298±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¡áhttps://housefoods-group.com