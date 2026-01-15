¡Ö¤«¤Þ¤ï¤ºÆ¨¤²¤í¡ª¡×¥¹¥Þ¥Û¤Ç·§¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä·§¤Î¶§Ë½À¤ò¤¢¤Ê¤É¤Ã¤¿¡ØÂç³ØÀ¸¤¬¾·¤¤¤¿Èá·à¡Ù¡Ê³¤³°¤Î·§»ö·ï¡¦Ê¿À®26Ç¯¡Ë
¡¡¥¹¥Þ¥Û±Û¤·¤Î°ì½Ö¤Î¹¥´ñ¿´¤¬¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤·ëËö¤ò¾·¤¤¤¿¡£2014Ç¯¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Î¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤¬¥¯¥í¥¯¥Þ¤ò»£±Æ¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÈá·à¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡Ú¡¼¾×·â¤Î»ö¸Î¼Ì¿¿¡¼¡Û¡ÖÈà½÷¤ò¡Ä¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¡Ä¡×¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¡È´é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¼º¤Ã¤¿¡ÉÈá·à¤Î½÷À¡ÚÆ°Êª¤ò¤Ê¤á¤ë¤Ê¡Û
¡¡ÆÍÇ¡¡¢¶§Ë½²½¤·¤¿·§¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿ÀÄÇ¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©¡¡ÊõÅç¼Ò¥à¥Ã¥¯¡Ø¥¢¡¼¥Ð¥ó·§¤Î¶¼°Ò¡Ù¤è¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖÉÝ¤¤·§¡×
¡¡ËÌ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤ËÂ¿¤¯À¸Â©¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥¯¥í¥¯¥Þ¡Ê°Ê²¼¡¢¥¯¥í¥¯¥Þ¡Ë¡£¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤ä¡Ö¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î·§¤â¡¢¿Í¶ô¤¤·§¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
¡¡2014Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥È¥¬¡¼¥¹Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸¥À¡¼¥·¥å¡¦¥Ñ¥Æ¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢4¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¢¥×¥·¥ã¥ïÊÝ¸î¶è¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬Ìó30¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ë¤¤¤ë¥¯¥í¥¯¥Þ¤òÈ¯¸«¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÆ°¿¢Êª¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿Èà¤é¤ÏÂ¤ò»ß¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤Ç¥¯¥í¥¯¥Þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Âç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢ÀÐ¤òÅê¤²¤¿¤ê¤·¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤ª¤¦¤È»î¤ß¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥¯¥Þ¤ÏÆ¨¤²¤ë¤É¤³¤í¤«¥Ñ¥Æ¥ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ìó4¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Þ¤Ç¥¯¥í¥¯¥Þ¤¬Ç÷¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Èà¤é¤Ï¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Æ¥ë¤µ¤ó¤ÏÌÚ¤ËÂ¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ëÍ§¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¡ª ¤«¤Þ¤ï¤ºÆ¨¤²¤í¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢´ä¾ì¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ñ¥Æ¥ë¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
